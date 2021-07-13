ЦБ призвал банки списать долги пострадавшим от наводнений на Кубани и в Крыму
Подобная практика уже применялась в прошлом для других регионов стихийных бедствий.
Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
ЦБ РФ попросил банки, кредитные и микрофинансовые организации (МФО) реструктурировать потребительские кредиты и ипотеку вплоть до полного списания для пострадавших при наводнениях в Крыму и Краснодарском крае. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информационное письмо с рекомендациями, которое Центробанк разослал по банкам и МФО 9 июля.
Регулятор рекомендует применить несколько способов реструктуризации долга, а в особых случаях долг простить. К тому же рекомендуется не учитывать реструктуризацию как фактор, ухудшающий кредитную историю заёмщика.
"Кредиторы всегда ответственно относились к исполнению подобных рекомендаций", — сообщили в ЦБ, сославшись на применение подобной практики в прошлом для других регионов стихийных бедствий.
Пострадавшие клиенты банков для списания долгов должны подать запрос в свой банк или МФО, приложив подтверждающие документы. Перечень бумаг в письме ЦБ не приводит, однако по общему правилу это должны быть документы от органа исполнительной власти населённого пункта, подтверждающие, что они пострадали от чрезвычайной ситуации.
Напомним, ранее на Кубань обрушился ураган с сильными ливнями, в результате реки вышли из берегов и затопили города и посёлки. За несколько часов в регионе выпало до двух месячных норм осадков. Режим ЧС был объявлен в шести муниципалитетах Краснодарского края в связи с подтоплениями, при этом сильнее всего пострадали прибрежные города региона, в частности Сочи.
А 17 июня мощный циклон обрушился на Крым, что привело к подтоплению Керчи (восток полуострова). Затоплены оказались дороги, машины, дома. Вода проникла даже в больницу, откуда эвакуировали пациентов. На следующий день ливни добрались до Ялты — река Водопадная вышла из берегов и затопила город. Власти ввели режим ЧС, полностью перекрыли центр для ликвидации последствий и начали эвакуацию жителей с затопленных участков. За сутки в городе выпало три месячные нормы осадков, чего не было около ста лет.
В начале июля на полуостров снова пришла непогода. Серьёзно пострадал Бахчисарайский район на юго-западе Крыма. Там выпала двухмесячная норма осадков, из берегов вышли реки. В зоне подтопления оказалось более 100 домов в трёх селах, расположенных по течению рек. Также сообщалось, что в селе Соколином Бахчисарайского района из-за сильнейших дождей сошёл сель. В результате ЧП погибла женщина.
Комментариев: 0