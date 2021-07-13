ЦБ призвал банки списать долги пострадавшим от наводнений на Кубани и в Крыму

ЦБ РФ попросил банки, кредитные и микрофинансовые организации (МФО) реструктурировать потребительские кредиты и ипотеку вплоть до полного списания для пострадавших при наводнениях в Крыму и Краснодарском крае. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информационное письмо с рекомендациями, которое Центробанк разослал по банкам и МФО 9 июля.

Регулятор рекомендует применить несколько способов реструктуризации долга, а в особых случаях долг простить. К тому же рекомендуется не учитывать реструктуризацию как фактор, ухудшающий кредитную историю заёмщика.

"Кредиторы всегда ответственно относились к исполнению подобных рекомендаций", — сообщили в ЦБ, сославшись на применение подобной практики в прошлом для других регионов стихийных бедствий.

Пострадавшие клиенты банков для списания долгов должны подать запрос в свой банк или МФО, приложив подтверждающие документы. Перечень бумаг в письме ЦБ не приводит, однако по общему правилу это должны быть документы от органа исполнительной власти населённого пункта, подтверждающие, что они пострадали от чрезвычайной ситуации.

Напомним, ранее на Кубань обрушился ураган с сильными ливнями, в результате реки вышли из берегов и затопили города и посёлки. За несколько часов в регионе выпало до двух месячных норм осадков. Режим ЧС был объявлен в шести муниципалитетах Краснодарского края в связи с подтоплениями, при этом сильнее всего пострадали прибрежные города региона, в частности Сочи.