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ЦБ призвал банки списать долги пострадавшим от наводнений на Кубани и в Крыму

Подобная практика уже применялась в прошлом для других регионов стихийных бедствий.

13 июля, 02:59
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

ЦБ РФ попросил банки, кредитные и микрофинансовые организации (МФО) реструктурировать потребительские кредиты и ипотеку вплоть до полного списания для пострадавших при наводнениях в Крыму и Краснодарском крае. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информационное письмо с рекомендациями, которое Центробанк разослал по банкам и МФО 9 июля.

Регулятор рекомендует применить несколько способов реструктуризации долга, а в особых случаях долг простить. К тому же рекомендуется не учитывать реструктуризацию как фактор, ухудшающий кредитную историю заёмщика.

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"Кредиторы всегда ответственно относились к исполнению подобных рекомендаций", сообщили в ЦБ, сославшись на применение подобной практики в прошлом для других регионов стихийных бедствий.

Пострадавшие клиенты банков для списания долгов должны подать запрос в свой банк или МФО, приложив подтверждающие документы. Перечень бумаг в письме ЦБ не приводит, однако по общему правилу это должны быть документы от органа исполнительной власти населённого пункта, подтверждающие, что они пострадали от чрезвычайной ситуации.

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Напомним, ранее на Кубань обрушился ураган с сильными ливнями, в результате реки вышли из берегов и затопили города и посёлки. За несколько часов в регионе выпало до двух месячных норм осадков. Режим ЧС был объявлен в шести муниципалитетах Краснодарского края в связи с подтоплениями, при этом сильнее всего пострадали прибрежные города региона, в частности Сочи.

А 17 июня мощный циклон обрушился на Крым, что привело к подтоплению Керчи (восток полуострова). Затоплены оказались дороги, машины, дома. Вода проникла даже в больницу, откуда эвакуировали пациентов. На следующий день ливни добрались до Ялты — река Водопадная вышла из берегов и затопила город. Власти ввели режим ЧС, полностью перекрыли центр для ликвидации последствий и начали эвакуацию жителей с затопленных участков. За сутки в городе выпало три месячные нормы осадков, чего не было около ста лет.

В начале июля на полуостров снова пришла непогода. Серьёзно пострадал Бахчисарайский район на юго-западе Крыма. Там выпала двухмесячная норма осадков, из берегов вышли реки. В зоне подтопления оказалось более 100 домов в трёх селах, расположенных по течению рек. Также сообщалось, что в селе Соколином Бахчисарайского района из-за сильнейших дождей сошёл сель. В результате ЧП погибла женщина.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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