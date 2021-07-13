Пляжи Анапы атаковала "армия" божьих коровок

Жители и гости Анапы жалуются на нашествие божьих коровок. В Сети появилось большое количество видео, на которых видно, что полчища насекомых атаковали пляжи города.

"Армия" божьих коровок буквально захватила территорию и всё, что на ней находится: зонтики, беседки и скамейки. Данное явление наблюдается уже несколько дней. При этом скопища насекомых также облепили стены зданий и торговые павильоны, они даже залетают в дома, поэтому жители боятся открывать окна.

Некоторые граждане отмечают, что божьи коровки садятся на людей и больно кусаются. Однако эксперты уверяют, что это не опасно. По словам энтомологов, божьи коровки охотятся на вредных насекомых и не представляют опасности для людей.

"Такое количество божьих коровок может быть обусловлено тем, что прошлый год был богат на кормовую базу и тем самым благоприятен для их размножения", — отметил кандидат биологических наук Сергей Дудкин в беседе с порталом "Блокнот Краснодар".

По его словам, подобные явления являются нормой и людям нужно лишь перетерпеть. Как известно, божьи коровки питаются такими вредителями, как тля, белые цикады и дубовый клоп. Благодаря этому они являются полезными для растений, так как съедают этих паразитов.

"Такой перелёт всей "стаи" может объясняться тем, что в тех районах было много вредителей, которыми питаются божьи коровки", — поведал Дудкин.