Саратовский тренер уволилась после скандального видео со шпагатом юной гимнастки в поезде

Тренер из Саратовской области, ставшая известной из-за видео, на котором она заставляла юную гимнастку садиться на шпагат на верхней полке поезда, а также оскорбляла подопечных, уволилась из спортивной школы "Олимпик" в Балаково. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

"Служебное расследование в отношении тренера МАУ (муниципального автономного учреждения) СШ "Олимпик" Татьяны Петровны С. прекращено в связи с увольнением по собственному желанию (часть 3 статьи 77 Трудового кодекса РФ) с 9 июля 2021 года <...>. Тренер ушла на больничный по состоянию здоровья. После выписки из лечебного учреждения написала заявление на увольнение по собственному желанию", — говорится в сообщении.

Напомним, скандальный инцидент произошёл 29 июня. Тренер по спортивной гимнастике заставляла юных гимнасток садиться на шпагат на верхней полке в поезде, при этом находясь в состоянии алкогольного опьянения. По словам очевидцев, наставница обзывала подопечных дебилками и идиотками. В ситуацию пришлось вмешаться пассажирам и полиции. При этом гимнастки не раз жаловались на издевательства тренера. После этого СКР начал проверку, а спортшкола "Олимпик" в Балаково, в которой тренер проработала более 14 лет, организовала служебную проверку.