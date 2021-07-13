В Приморье при взрыве в жилом доме пострадал один человек

В результате взрыва в жилом многоквартирном доме в городе Фокино Приморского края пострадал один человек. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.







Как уточняется, взрыв прогремел в одной из квартир дома № 16 по улице Белашева. На место происшествия выезжал прокурор города Алексей Кормилицын, отметили в надзорном ведомстве.

В данный момент устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. По фото с места происшествия можно сделать вывод, что взрыв был достаточно мощным: ударной волной вынесло входную дверь и окна. В самой квартире, где произошёл инцидент, виден беспорядок. По некоторым данным, в ней проживал мужчина, который долгое время выпивал.