В Приморье при взрыве в жилом доме пострадал один человек
По фото с места происшествия можно сделать вывод, что взрыв был достаточно мощным: ударной волной вынесло входную дверь.
Фото © Прокуратура Приморского края
В результате взрыва в жилом многоквартирном доме в городе Фокино Приморского края пострадал один человек. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Как уточняется, взрыв прогремел в одной из квартир дома № 16 по улице Белашева. На место происшествия выезжал прокурор города Алексей Кормилицын, отметили в надзорном ведомстве.
В данный момент устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. По фото с места происшествия можно сделать вывод, что взрыв был достаточно мощным: ударной волной вынесло входную дверь и окна. В самой квартире, где произошёл инцидент, виден беспорядок. По некоторым данным, в ней проживал мужчина, который долгое время выпивал.
Ранее Лайф сообщал, что взрыв газа произошёл в жилом доме в Новосибирске. В результате ЧП пострадало два человека.
Комментариев: 0