Фильм Серебренникова "Петровы в гриппе" встретили овациями на Каннском фестивале

12 июля на 74-м Каннском кинофестивале представили фильм российского режиссёра Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе". Лента пришлась по вкусу зрителям, встретившим съёмочную группу овациями, пишет ТАСС.

Показ состоялся в главном зале фестивального дворца "Люмьер" и стал европейской премьерой картины. Серебренников не смог присутствовать на мероприятии, так как ему запрещён выезд из России. Напомним, в прошлом году режиссёра приговорили к трём годам лишения свободы условно и штрафу в 800 тысяч рублей по делу о хищении 129 млн рублей при реализации театрального проекта "Платформа". Однако автор фильма поблагодарил зрителей по телефону.

Ранее в Каннах уже были представлены две картины Серебренникова. Так, в 2016 году лента "Ученик" получила премию Франсуа Шале, а в 2018 году саундтрек к фильму "Лето" был признан лучшей звуковой дорожкой.

Картина "Петровы в гриппе" снята по роману писателя Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него", который был опубликован в 2016 году и получил премию "Национальный бестселлер", приз критического жюри премии "Нос" и другие награды. Главные роли исполнили Семён Серзин, Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Юлия Пересильд, Иван Дорн, Юра Борисов и другие. В российский прокат фильм выйдет 9 сентября. Каннский кинофестиваль завершится 17 июля.