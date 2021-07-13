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Фильм Серебренникова "Петровы в гриппе" встретили овациями на Каннском фестивале

В российский прокат фильм, снятый по роману Алексея Сальникова, выйдет в сентябре.

13 июля, 03:17
<p>Кадр фильма "Петровы в гриппе" / <a href="https://www.kinopoisk.ru/picture/3662610/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Кинопоиск"</a></p>

Кадр фильма "Петровы в гриппе" / "Кинопоиск"

12 июля на 74-м Каннском кинофестивале представили фильм российского режиссёра Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе". Лента пришлась по вкусу зрителям, встретившим съёмочную группу овациями, пишет ТАСС.

Показ состоялся в главном зале фестивального дворца "Люмьер" и стал европейской премьерой картины. Серебренников не смог присутствовать на мероприятии, так как ему запрещён выезд из России. Напомним, в прошлом году режиссёра приговорили к трём годам лишения свободы условно и штрафу в 800 тысяч рублей по делу о хищении 129 млн рублей при реализации театрального проекта "Платформа". Однако автор фильма поблагодарил зрителей по телефону.

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Сразу три российских фильма вошли в программу Каннского кинофестиваля

Ранее в Каннах уже были представлены две картины Серебренникова. Так, в 2016 году лента "Ученик" получила премию Франсуа Шале, а в 2018 году саундтрек к фильму "Лето" был признан лучшей звуковой дорожкой.

Картина "Петровы в гриппе" снята по роману писателя Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него", который был опубликован в 2016 году и получил премию "Национальный бестселлер", приз критического жюри премии "Нос" и другие награды. Главные роли исполнили Семён Серзин, Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Юлия Пересильд, Иван Дорн, Юра Борисов и другие. В российский прокат фильм выйдет 9 сентября. Каннский кинофестиваль завершится 17 июля.

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Ранее Лайф рассказывал о курьёзном случае, который произошёл на Каннском кинофестивале на премьере фильма "Аннет" режиссёра Леоса Каракса с Марион Котийяр и Адамом Драйвером в главных ролях.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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