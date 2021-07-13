Опрос показал, скольким россиянам отказали в приёме на работу из-за отсутствия прививки
Больше всего в работе отказывали невакцинированным, которые претендовали на вакансии с зарплатой до 50 тысяч рублей.
Фото © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV
11% россиян столкнулись с проблемами при устройстве на работу из-за отсутствия прививки от коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob, пишет РБК.
При этом 73% искавших работу респондентов рассказали, что отсутствие прививки никак не повлияло на трудоустройство. В Москве, где введена обязательная вакцинация в ряде сфер, с отказом в приёме на работу столкнулось 15% непривитых, в Санкт-Петербурге — 9%, в других регионах — 10%.
Больше всего в работе отказывали невакцинированным, которые претендовали на вакансии с зарплатой до 50 тысяч рублей. Среди высокооплачиваемых соискателей таковых оказалось только 10%.
В опросе принимало участие 1600 россиян старше 18 лет из 394 городов во всех округах страны.
Напомним, ранее в ряде субъектов РФ ввели обязательную вакцинацию от ковида для некоторых граждан. Первым таким регионом стала Москва. Вслед за столицей обязательную вакцинацию ввели в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленобласти, Кузбассе, Тверской, Нижегородской, Калининградской, Брянской, Сахалинской, Магаданской, Мурманской, Псковской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Курской, Амурской и Омской областях, республиках Бурятия, Алтай и Хакасия, Забайкальском крае и Ненецком автономном округе.
Комментариев: 0