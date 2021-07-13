НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Опрос показал, скольким россиянам отказали в приёме на работу из-за отсутствия прививки

Больше всего в работе отказывали невакцинированным, которые претендовали на вакансии с зарплатой до 50 тысяч рублей.

13 июля, 04:42
<p>Фото © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV</p>

Фото © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

11% россиян столкнулись с проблемами при устройстве на работу из-за отсутствия прививки от коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob, пишет РБК.

При этом 73% искавших работу респондентов рассказали, что отсутствие прививки никак не повлияло на трудоустройство. В Москве, где введена обязательная вакцинация в ряде сфер, с отказом в приёме на работу столкнулось 15% непривитых, в Санкт-Петербурге — 9%, в других регионах — 10%.

Глава Минпромторга Мантуров поддержал обязательную вакцинацию в промышленности

Глава Минпромторга Мантуров поддержал обязательную вакцинацию в промышленности

Больше всего в работе отказывали невакцинированным, которые претендовали на вакансии с зарплатой до 50 тысяч рублей. Среди высокооплачиваемых соискателей таковых оказалось только 10%.

В опросе принимало участие 1600 россиян старше 18 лет из 394 городов во всех округах страны.

В Роструде объяснили, могут ли уволить за отсутствие прививки от ковида

В Роструде объяснили, могут ли уволить за отсутствие прививки от ковида

Напомним, ранее в ряде субъектов РФ ввели обязательную вакцинацию от ковида для некоторых граждан. Первым таким регионом стала Москва. Вслед за столицей обязательную вакцинацию ввели в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленобласти, Кузбассе, Тверской, Нижегородской, Калининградской, Брянской, Сахалинской, Магаданской, Мурманской, Псковской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Курской, Амурской и Омской областях, республиках Бурятия, Алтай и Хакасия, Забайкальском крае и Ненецком автономном округе.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Плазма привитых от коронавируса оказалась эффективнее, чем у переболевших

сегодня в 04:48

Падение зрения, боли и варикоз: Почти половина россиян пожаловалась на проблемы со здоровьем из-за сверхурочной работы

вчера в 09:50

В Общественной палате предложили увеличить отпуск некурящим работникам на 10 дней

сегодня в 05:00

Сразу шесть землетрясений за день произошли рядом с Курилами и Камчаткой

сегодня в 04:21

Охотник за "Молниями": Что известно о новом российском истребителе пятого поколения

сегодня в 04:30

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1