Опрос показал, скольким россиянам отказали в приёме на работу из-за отсутствия прививки

11% россиян столкнулись с проблемами при устройстве на работу из-за отсутствия прививки от коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob, пишет РБК.

При этом 73% искавших работу респондентов рассказали, что отсутствие прививки никак не повлияло на трудоустройство. В Москве, где введена обязательная вакцинация в ряде сфер, с отказом в приёме на работу столкнулось 15% непривитых, в Санкт-Петербурге — 9%, в других регионах — 10%.

Больше всего в работе отказывали невакцинированным, которые претендовали на вакансии с зарплатой до 50 тысяч рублей. Среди высокооплачиваемых соискателей таковых оказалось только 10%.