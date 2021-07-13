Сразу шесть землетрясений за день произошли рядом с Курилами и Камчаткой
Два из них жители почувствовали, но о разрушениях и пострадавших не сообщается.
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Вблизи Курильских островов и Камчатки за день произошло сразу несколько землетрясений.
Как сообщается на сайте Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, первое из них магнитудой 4,9 произошло в 154 км от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 41 км. Второе с такой же магнитудой случилось в 280 км от города Северо-Курильска на острове Парамушир. Его очаг находился на глубине 81 км.
Позже произошло ещё два землетрясения магнитудой 4,8.
"Произошло два землетрясения магнитудой 3,5 и 4,8 рядом со средней и северной группами Курильских островов. Глубина очагов составила 209 и 59 километров соответственно", — приводит ТАСС сообщение сахалинского филиала Единой геофизической службы РАН.
Эпицентр пятого землетрясения магнитудой 5,8 находился в 111 километрах южнее острова Симушир средней группы Большой гряды Курильских островов. Как сообщила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семёнова, глубина очага составила 59 км.
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После этого произошло и шестое землетрясение магнитудой 6 с очагом на глубине 33 км и эпицентром в 136 км восточнее Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю. В отличие от первых четырёх, два последних жители ощутили, но, по предварительным данным, повреждений и пострадавших нет.
Тем не менее оперативные группы сейчас осматривают социально значимые объекты и другие здания.
Ранее Лайф рассказывал про землетрясение, которое длилось 32 года и увенчалось гигантским цунами, но о нём узнали только сейчас.
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