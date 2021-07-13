В Екатеринбурге будут круглосуточно чинить трассу, из-за ремонта которой город встал в пробку

Ремонтные работы на Новокольцовском тракте в Екатеринбурге будут вестись круглосуточно. Такое поручение дал глава города Алексей Орлов после возникновения многокилометровых пробок, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

"Мост на Луганской — Объездной не ремонтировался 20 лет. Состояние аварийное — оставить как есть невозможно. В этих условиях работать лишь по 12 часов в сутки неэффективно", — отметил Орлов и подчеркнул, что дал указания, чтобы подрядчик пересмотрел график и интенсивность работ и перешёл на круглосуточный режим.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев возмутился действиями подрядчика, поскольку обнаружил, что на месте нет ни одного рабочего.

Половину путепровода на перекрёстке улицы Луганской и Объездной дороги (в сторону аэропорта Кольцово) перекрыли в субботу, 10 июля, поток транспорта пустили в объезд по встречной полосе. Утром в понедельник, 12 июля, там ожидаемо скопились пробки. Работы на этом участке трассы должны сдать в сентябре 2021 года. На капремонт подрядчику "Уралдортехнологии" выделено 385 млн рублей.