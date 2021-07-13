Очередной конфуз: Байден в поздравительной телеграмме перепутал президента и премьера Черногории
Глава Белого дома отметил важность встречи с черногорским президентом, хотя сам встречался с главой правительства государства.
Фото © ТАСС / АР
Президент США Джо Байден направил поздравительное письмо лидеру Черногории Мило Джукановичу, перепутав его с премьер-министром страны Здравко Кривокапичем. Текст письма, содержащий ошибку, был опубликован пресс-службой черногорского президента.
Отметим, что глава Белого дома поздравил Джукановича с Днём государственности Черногории, который отмечается 13 июля, а также с четвёртой годовщиной членства страны в НАТО.
"Поздравляю вас с четвёртой годовщиной членства Черногории в НАТО. Присутствие Черногории развивает совместимость союзников и укрепляет региональную и глобальную безопасность, было важно услышать ваши вводные во время нашего недавнего саммита в Брюсселе", — сказано в телеграмме.
Стоит заметить, что Джуканович не участвовал в саммите Североатлантического альянса в Брюсселе 14 июня. От Черногории на эту встречу глав государств и правительств поехал именно премьер Кривокапич.
Ранее сообщалось, что Байден в заявлении о России неправильно произнёс фамилию президента России Владимира Путина. Это стало не единственной оговоркой. Американский лидер также едва не перепутал слово "эскалация" с "вакцинацией".
Лайф рассказывал, что Байден часто попадает в неловкие ситуации. Так, однажды он перепутал внучку со своим умершим сыном. А также оговорился и заявил, что любит детей больше, чем людей. Кроме того, вице-президента Камалу Харрис Байден не раз называл президентом Штатов. Однажды он забыл имя министра и название Пентагона. Из-за подобных инцидентов ему даже дали прозвище — Джо Деменцио.
Комментариев: 0