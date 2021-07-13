Очередной конфуз: Байден в поздравительной телеграмме перепутал президента и премьера Черногории

Американский лидер отметил важность встречи с черногорским президентом, хотя сам встречался с главой правительства государства.

Президент США Джо Байден направил поздравительное письмо лидеру Черногории Мило Джукановичу, перепутав его с премьер-министром страны Здравко Кривокапичем. Текст письма, содержащий ошибку, был опубликован пресс-службой черногорского президента.

Отметим, что глава Белого дома поздравил Джукановича с Днём государственности Черногории, который отмечается 13 июля, а также с четвёртой годовщиной членства страны в НАТО.

"Поздравляю вас с четвёртой годовщиной членства Черногории в НАТО. Присутствие Черногории развивает совместимость союзников и укрепляет региональную и глобальную безопасность, было важно услышать ваши вводные во время нашего недавнего саммита в Брюсселе", — сказано в телеграмме.

Стоит заметить, что Джуканович не участвовал в саммите Североатлантического альянса в Брюсселе 14 июня. От Черногории на эту встречу глав государств и правительств поехал именно премьер Кривокапич.