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В Саратове врач попросила пьяного пациента надеть маску и получила сотрясение

Пострадавший доктор направлена на амбулаторное лечение, а агрессора забрала полиция.

13 июля, 03:49

В Саратове врач попросила пьяного пациента надеть маску и получила сотрясение. Видео © Instagram / guz_sgkb6

В Саратове врач получила сотрясение мозга и ушибы после нападения пьяного пациента из-за просьбы надеть маску в помещении больницы. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

В воскресенье скорая помощь привезла в Саратовскую городскую клиническую больницу № 6 пьяного мужчину с лёгкими травмами. Он сразу начал ругаться с персоналом больницы, скандалить и не хотел надевать маску. Когда врач скорой заявила мужчине, что ношение масок в больнице обязательно для всех, он толкнул её так, что женщина ударилась головой о дверной проём.

На Урале ковид-диссиденты выгнали женщину из автобуса за просьбу надеть маску

На Урале ковид-диссиденты выгнали женщину из автобуса за просьбу надеть маску

В итоге буйного пациента забрала полиция. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пострадавший доктор с сотрясением мозга и ушибами направлена на амбулаторное лечение.

Ранее в той же саратовской больнице мужчина представился депутатом и напал на врача.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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