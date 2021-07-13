В Саратове врач попросила пьяного пациента надеть маску и получила сотрясение

В Саратове врач получила сотрясение мозга и ушибы после нападения пьяного пациента из-за просьбы надеть маску в помещении больницы. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

В воскресенье скорая помощь привезла в Саратовскую городскую клиническую больницу № 6 пьяного мужчину с лёгкими травмами. Он сразу начал ругаться с персоналом больницы, скандалить и не хотел надевать маску. Когда врач скорой заявила мужчине, что ношение масок в больнице обязательно для всех, он толкнул её так, что женщина ударилась головой о дверной проём.