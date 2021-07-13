Россиянам объяснили, что полезного можно узнать по штрихкоду товара

При помощи штрихкода на любом товаре можно узнать о нём подробную информацию, проверить на подлинность и выяснить, где и когда он был произведён. Об этом рассказала доцент кафедры коммерции и торгового дела университета "Синергия" Алиса Храмова.

"Суть в том, что за каждым предприятием официально закрепляется уникальный номер. Существуют европейские и американские штрихкоды. К примеру, EAN — это европейский стандарт штрихкода, которым кодируют идентификатор товара и производителя. Этот код называют надмножеством американского стандарта UPC", — приводит слова эксперта агентство "Прайм".

Храмова также раскрыла порядок чтения 13-значного европейского штрихкода. Первые три цифры определяют страну-производителя, следующие три-пять — это код предприятия, далее идёт код товара из четырёх-пяти цифр, указывающий цвет, артикул и так далее. Последняя же цифра является контрольной, с её помощью при считывании сканером выясняется подлинность продукции. Если же самой первой идёт цифра 2, это означает, что код предназначен для внутреннего использования.

Кроме того, специалист заметила, что несовпадение страны на упаковке и штрихкоде может говорить о том, что товар поддельный. Храмова напомнила, что в условиях переполненного рынка и огромной конкуренции использование уникальных кодов крайне важно. Однако не всегда различие в цифрах означает подделку — например, заводы одной компании могут располагаться в разных странах или штрихкод зарегистрирован в той стране, куда чаще всего поставляется продукт.