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Джеки Чан захотел вступить в Коммунистическую партию Китая

Артист восхитился стойкостью и духом военных, которые защищали Поднебесную под руководством КПК во время войны против японских оккупантов.

13 июля, 05:15
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Популярный актёр и каскадёр Джеки Чан рассказал о планах стать членом Коммунистической партии Китая (КПК). Об этом пишет издание Global Times.

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Артист объяснил свои намерения тем, что видит силу правящей Компартии Китая, а также гордится своей национальной принадлежностью. Он уверен, что КПК выполнит все свои обещания в течение нескольких ближайших десятилетий. Чан признался, что впечатлён стойкостью и духом военных, которые защищали Поднебесную под руководством партии во время войны против японских оккупантов.

Ранее Лайф рассказывал, как Джеки Чан по-русски извинился перед фанатами за то, что не приехал в Россию.

Джеки Чан — гонконгский, китайский и американский актёр, каскадёр и мастер боевых искусств, а также певец и филантроп. Он прославился исполнением главных ролей в комедийных боевиках "Пьяный мастер", "Лорд Дракон", "Суперполицейский", "Разборка в Бронксе", "Час пик", "Доспехи бога", "Младенец на 30 миллионов" и многих других; всего снялся более чем в 100 кинокартинах. Подробнее о творческой биографии Джеки Чана читайте на сайте uznayvse.ru.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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