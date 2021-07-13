Джеки Чан захотел вступить в Коммунистическую партию Китая

Популярный актёр и каскадёр Джеки Чан рассказал о планах стать членом Коммунистической партии Китая (КПК). Об этом пишет издание Global Times.

Артист объяснил свои намерения тем, что видит силу правящей Компартии Китая, а также гордится своей национальной принадлежностью. Он уверен, что КПК выполнит все свои обещания в течение нескольких ближайших десятилетий. Чан признался, что впечатлён стойкостью и духом военных, которые защищали Поднебесную под руководством партии во время войны против японских оккупантов.

Ранее Лайф рассказывал, как Джеки Чан по-русски извинился перед фанатами за то, что не приехал в Россию.