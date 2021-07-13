Диетолог объяснил, как выбрать качественную питьевую воду

Даже бутилированная вода не всегда отвечает требованиям качества. Что необходимо учитывать, делая выбор в магазине, рассказал в интервью радио Sputnik врач-диетолог Алексей Ковальков.

"Это должна быть функциональная вода, содержащая определённое количество минералов и микроэлементов. Однозначно не дистиллированная. У нас организм имеет микроэлементарный состав, наша кровь содержит соли разные. Если солей в нашем организме не будет, то импульсы электронные не будут проходить, а это остановка сердца", — отметил медик и призвал не увлекаться разными видами вод.

Также Ковальков отметил, что вода должна быть минерализована, но степень минерализации зависит от того, лечебная это вода, столовая или обычная.

Чтобы определить качество воды, диетолог посоветовал обратиться к экспертам, так как самостоятельно это сделать невозможно. Нужно взять три-четыре вида постоянно покупаемого товара, залить в пронумерованные бутылки и отвезти в санэпидемстанцию. Там специалисты проведут технический анализ и скажут, какая вода идеальна по микроэлементарному составу. Таким способом можно найти наиболее качественную воду среди продающихся. Стоит такой анализ недорого, заключил диетолог.