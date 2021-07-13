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Маршрутка протаранила грузовик в Саратове, пострадало 11 человек

На месте работают спасатели областной и городской служб спасения, медики центра медицины катастроф, сотрудники ДПС и пожарной охраны.

13 июля, 05:49

Маршрутка протаранила грузовик в Саратове.

Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Одиннадцать человек, по предварительным данным, получили травмы в результате ДТП в Кировском районе в Саратове. По информации Лайфа, маршрутная "газель" № 10 (Железнодорожный вокзал — микрорайон Ласточкино) столкнулась с грузовиком Foton. Пятерым пострадавшим помощь оказали на месте, остальных госпитализировали, "тяжёлых" среди них нет.

На месте работают спасатели областной и городской служб спасения, медики центра медицины катастроф, сотрудники ДПС и пожарной охраны.

Три человека пострадали в результате аварии в Гагаринском тоннеле в Москве

Три человека пострадали в результате аварии в Гагаринском тоннеле в Москве

Ранее Лайф писал, как в Волгограде фура без тормозов протаранила маршрутку. От удара транспортное средство, полное пассажиров, отлетело на опору светофора и завалилось на бок.

А минувшей ночью на МКАД в Москве столкнулось сразу семь автомобилей. Лайф публиковал видео.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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