Маршрутка протаранила грузовик в Саратове, пострадало 11 человек
На месте работают спасатели областной и городской служб спасения, медики центра медицины катастроф, сотрудники ДПС и пожарной охраны.
Одиннадцать человек, по предварительным данным, получили травмы в результате ДТП в Кировском районе в Саратове. По информации Лайфа, маршрутная "газель" № 10 (Железнодорожный вокзал — микрорайон Ласточкино) столкнулась с грузовиком Foton. Пятерым пострадавшим помощь оказали на месте, остальных госпитализировали, "тяжёлых" среди них нет.
На месте работают спасатели областной и городской служб спасения, медики центра медицины катастроф, сотрудники ДПС и пожарной охраны.
Ранее Лайф писал, как в Волгограде фура без тормозов протаранила маршрутку. От удара транспортное средство, полное пассажиров, отлетело на опору светофора и завалилось на бок.
А минувшей ночью на МКАД в Москве столкнулось сразу семь автомобилей. Лайф публиковал видео.
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