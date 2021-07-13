Маршрутка протаранила грузовик в Саратове, пострадало 11 человек

Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

Одиннадцать человек, по предварительным данным, получили травмы в результате ДТП в Кировском районе в Саратове. По информации Лайфа, маршрутная "газель" № 10 (Железнодорожный вокзал — микрорайон Ласточкино) столкнулась с грузовиком Foton. Пятерым пострадавшим помощь оказали на месте, остальных госпитализировали, "тяжёлых" среди них нет.