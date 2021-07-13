Взрыв бытового газа произошёл в частной гостинице "Азалия" в Геленджике. По информации Лайфа, в результате погиб один человек, пострадали ещё как минимум двое.

Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

Один человек погиб, двое пострадали при взрыве газа в гостинице в Геленджике.

От взрыва пострадали первый этаж гостиницы и три припаркованных рядом автомобиля. Кроме того, полностью разнесло торговую палатку. На месте находятся спасатели, пожарные, полицейские и сотрудники Росгвардии, которые оцепили квартал, где произошло ЧП.