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Лукашенко вылетел на переговоры с Путиным

13 июля, 06:25
<p>Фото © телеграм-канал<a href="https://t.me/c/1215161458/436568" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "Пул первого"</a></p>

Фото © телеграм-канал "Пул первого"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Санкт-Петербург, где состоится его встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеграм-канал "Пул первого". Информацию о визите в РФ подтвердили также в пресс-службе белорусского президента.

"В Санкт-Петербурге состоится встреча с Президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой главы государств обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, международную проблематику. Данный визит продолжает сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов", — говорится в сообщении.

При этом в Кремле ранее переговоры с Лукашенко не анонсировали.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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