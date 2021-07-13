Лукашенко вылетел на переговоры с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Санкт-Петербург, где состоится его встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеграм-канал "Пул первого". Информацию о визите в РФ подтвердили также в пресс-службе белорусского президента.

"В Санкт-Петербурге состоится встреча с Президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой главы государств обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, международную проблематику. Данный визит продолжает сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов", — говорится в сообщении.