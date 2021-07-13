При взрыве в гостинице в Геленджике пострадал ребёнок

В результате взрыва в гостинице "Азария" в Геленджике госпитализированы четверо взрослых и один 14-летний подросток. По данным источника Лайфа, все они находятся в состоянии средней степени тяжести.

От взрыва пострадали первый этаж отеля и три припаркованных рядом автомобиля. Кроме того, полностью разнесло торговую палатку. На месте находятся спасатели, пожарные, полицейские и сотрудники Росгвардии, которые оцепили квартал, где произошло ЧП. Прокуратура проводит проверку.