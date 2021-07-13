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При взрыве в гостинице в Геленджике пострадал ребёнок

Таким образом, число раненых увеличилось до пяти, погиб один человек. По предварительным данным, под завалами больше никого нет.

13 июля, 06:59
<p>Фото © МЧС РФ</p>

Фото © МЧС РФ

В результате взрыва в гостинице "Азария" в Геленджике госпитализированы четверо взрослых и один 14-летний подросток. По данным источника Лайфа, все они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, взрыв бытового газа произошёл в частной гостинице "Азария" сегодня утром. По информации Лайфа, в результате погиб один человек. Ещё одну женщину спасли из-под завалов.

Включили свет — и рвануло: Лайф узнал, что вызвало взрыв газа в Геленджике

Включили свет — и рвануло: Лайф узнал, что вызвало взрыв газа в Геленджике

От взрыва пострадали первый этаж отеля и три припаркованных рядом автомобиля. Кроме того, полностью разнесло торговую палатку. На месте находятся спасатели, пожарные, полицейские и сотрудники Росгвардии, которые оцепили квартал, где произошло ЧП. Прокуратура проводит проверку.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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