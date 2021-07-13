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СМИ сообщили о втором погибшем при взрыве газа в Геленджике

Источники Лайфа эту информацию пока не подтверждают: по нашим данным, в результате инцидента один человек погиб и пятеро пострадали.

13 июля, 06:53

Число погибших при взрыве газа в гостинице "Азария" на улице Советской в Геленджике выросло до двух человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Источники Лайфа эту информацию пока не подтверждают, по нашим данным, в результате инцидента один человек погиб и пятеро пострадали, среди них — 14-летний ребёнок.

Один человек погиб при взрыве газа в гостинице в Геленджике.

Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Единственная жертва взрыва — это мужчина в возрасте до 30 лет. Его личность пока не установлена, но, скорее всего, это постоялец "Азарии", который спустился в момент инцидента на первый этаж.

Включили свет — и рвануло: Лайф узнал, что вызвало взрыв газа в Геленджике

Включили свет — и рвануло: Лайф узнал, что вызвало взрыв газа в Геленджике

Напомним, взрыв бытового газа произошёл в частной гостинице сегодня утром. Пострадали первый этаж отеля и три припаркованных рядом автомобиля. Кроме того, полностью разнесло торговую палатку. По данным Лайфа, взрыв мог произойти из-за износа инженерных сетей газоснабжения. Одну женщину спасли из-под завалов, больше там никого нет.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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