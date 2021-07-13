СМИ сообщили о втором погибшем при взрыве газа в Геленджике

Число погибших при взрыве газа в гостинице "Азария" на улице Советской в Геленджике выросло до двух человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Источники Лайфа эту информацию пока не подтверждают, по нашим данным, в результате инцидента один человек погиб и пятеро пострадали, среди них — 14-летний ребёнок.

Один человек погиб при взрыве газа в гостинице в Геленджике. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Единственная жертва взрыва — это мужчина в возрасте до 30 лет. Его личность пока не установлена, но, скорее всего, это постоялец "Азарии", который спустился в момент инцидента на первый этаж.