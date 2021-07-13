СМИ сообщили о втором погибшем при взрыве газа в Геленджике
Источники Лайфа эту информацию пока не подтверждают: по нашим данным, в результате инцидента один человек погиб и пятеро пострадали.
Число погибших при взрыве газа в гостинице "Азария" на улице Советской в Геленджике выросло до двух человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Источники Лайфа эту информацию пока не подтверждают, по нашим данным, в результате инцидента один человек погиб и пятеро пострадали, среди них — 14-летний ребёнок.
Единственная жертва взрыва — это мужчина в возрасте до 30 лет. Его личность пока не установлена, но, скорее всего, это постоялец "Азарии", который спустился в момент инцидента на первый этаж.
Напомним, взрыв бытового газа произошёл в частной гостинице сегодня утром. Пострадали первый этаж отеля и три припаркованных рядом автомобиля. Кроме того, полностью разнесло торговую палатку. По данным Лайфа, взрыв мог произойти из-за износа инженерных сетей газоснабжения. Одну женщину спасли из-под завалов, больше там никого нет.
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