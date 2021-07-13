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Кузнецова анонсировала включение безопасности в школах в программу "Единой России"

По её словам, это понятие включает в себя создание психологически комфортной среды, в которой недопустимо такое явление, как буллинг.

13 июля, 11:37

Фото © Пресс-служба "Единой России"

Уполномоченный при президенте России по правам детей Анна Кузнецова анонсировала включение вопроса обеспечения безопасности детей в народную программу "Единой России". Об этом сообщается на сайте партии во вторник. Она отметила, что речь идёт не только о физической безопасности, но и о психологически комфортной среде. В частности, Кузнецова обеспокоена статистикой, согласно которой каждый третий ребёнок в России сталкивался с буллингом, при этом только один из десяти родителей знает о существовании такой проблемы.

"Надеюсь, мы сможем выработать в регионе как концептуальные предложения, так и конкретные меры, которые помогут не только Приморью, но и другим регионам, которые также ищут решения вопросов, связанных с организацией комфортной среды в образовательных организациях", — отметила детский омбудсмен во время встречи с секретарём Приморского регионального отделения "Единой России", губернатором Олегом Кожемяко.

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Ранее Кузнецова предложила ввести в России обязательную регистрацию сирот. Она отметила, что вопрос должен касаться и тех детей, которые находились в приёмных семьях, а после 18 лет оказались на улице.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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