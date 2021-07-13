Грозивший сбросить сына с балкона неадекват из Иркутска задержан

В какой-то момент, стоя на балконе, папаша, к счастью, одумался и вернул малыша в квартиру, но затем снова вылез на балкон уже без ребёнка. В это время оперативникам удалось проникнуть в запертое изнутри жилище и забрать малыша. На данный момент известно, что мальчик находится в руках спасателей. Как уже сообщал Лайф, мужчина постоянно избивал супругу, а два дня назад набросился на неё с молотком. Вчера он забрал сына из детского сада и угрожал жене, что та больше никогда не увидит ребёнка.