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Грозивший сбросить сына с балкона неадекват из Иркутска задержан

На данный момент известно, что мальчик находится в руках спасателей. Вчера отец забрал ребёнка из детского сада и угрожал жене, что та больше никогда не увидит малыша.

13 июля, 11:19

Неадеквата из Иркутска, грозившего сбросить сына с 13-го этажа, задержали. Видео © LIFE

В Иркутске правоохранители задержали мужчину, который в течение нескольких часов стоял на карнизе балкона 13-го этажа и грозился сбросить трёхлетнего сына. Как сообщил Лайфу источник, неадеквата повезли для оформления в участок.

В какой-то момент, стоя на балконе, папаша, к счастью, одумался и вернул малыша в квартиру, но затем снова вылез на балкон уже без ребёнка. В это время оперативникам удалось проникнуть в запертое изнутри жилище и забрать малыша. На данный момент известно, что мальчик находится в руках спасателей. Как уже сообщал Лайф, мужчина постоянно избивал супругу, а два дня назад набросился на неё с молотком. Вчера он забрал сына из детского сада и угрожал жене, что та больше никогда не увидит ребёнка.

К грозящему сбросить сына с балкона в Иркутске неадеквату приехала жена

К грозящему сбросить сына с балкона в Иркутске неадеквату приехала жена

Напомним, на фоне бракоразводного процесса 34-летний сибиряк хотел выбросить малолетнего сына с балкона 13-го этажа жилого дома. Переговоры с мужчиной вели как приехавшие на место происшествия правоохранители, так и соседи.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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