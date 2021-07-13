Неадекват из Иркутска отпустил сына, но сам заходить в квартиру не спешит

Житель Иркутска, который около двух часов удерживал на карнизе 13-го этажа трёхлетнего сына, отпустил ребёнка, сейчас тот находится в безопасности, однако сам мужчина пока не спешит заходить обратно в квартиру.

Напомним, в Иркутске 34-летний мужчина грозил выбросить малолетнего сына с балкона 13-го этажа жилого дома. На месте работают оперативные службы города, под окнами развёрнут "куб жизни". Приехала также жена неадеквата. Оказалось, что она ранее подавала в полицию заявления на супруга — последний раз он избил её 10 июля и пригрозил расправиться с ребёнком.