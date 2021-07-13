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Глава Минкульта Украины счёл неоригинальной трактовку истории в статье Путина

Министр заявил, что "переписывать историю начали ещё русские цари, когда присвоили название Русь своей Московии". Поэтому Ткаченко посоветовал Москве "забрать себе" так называемое братство народов.

13 июля, 10:56
<p>Владимир Путин. Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/64955/photos/65202" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

Рассуждения о единстве россиян и украинцев как народа не отличаются особой оригинальностью. Такое мнение выразил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, комментируя опубликованную 12 июля статью президента России Владимира Путина.

"Путин написал крайне объёмную и патетическую статью о якобы "единстве" россиян и украинцев. Более того, он решил перейти на украинский, чтобы рассказать украинцам свою трактовку истории. Впрочем, эта трактовка не отличается особой оригинальностью", — написал Ткаченко в своём телеграм-канале.

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Зеленский отреагировал на статью Путина об Украине

При этом украинский министр заявил, что "переписывать историю начали ещё русские цари, когда присвоили название Русь своей Московии". Поэтому Ткаченко посоветовал Москве "забрать себе" так называемое братство народов, о котором говорит российский президент. Он добавил, что в нынешнем году на Украине будут отмечать 30-летие независимости государства. По его словам, эту независимость Незалежная унаследовала много веков назад, когда ещё начиналось становление киевских князей.

Напомним, в своей статье Путин назвал большой бедой возникшую между Россией и Украиной стену. Российский лидер указал, что это результат целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву единства двух стран. По его оценке, при сохранении экономических связей между Москвой и Киевом положительный эффект для Незалежной исчислялся бы десятками миллиардов долларов.

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Депутат Рады назвал сильной статью Путина и призвал Киев к изменению политики

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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