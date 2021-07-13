Глава Минкульта Украины счёл неоригинальной трактовку истории в статье Путина

Рассуждения о единстве россиян и украинцев как народа не отличаются особой оригинальностью. Такое мнение выразил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, комментируя опубликованную 12 июля статью президента России Владимира Путина.

"Путин написал крайне объёмную и патетическую статью о якобы "единстве" россиян и украинцев. Более того, он решил перейти на украинский, чтобы рассказать украинцам свою трактовку истории. Впрочем, эта трактовка не отличается особой оригинальностью", — написал Ткаченко в своём телеграм-канале.

При этом украинский министр заявил, что "переписывать историю начали ещё русские цари, когда присвоили название Русь своей Московии". Поэтому Ткаченко посоветовал Москве "забрать себе" так называемое братство народов, о котором говорит российский президент. Он добавил, что в нынешнем году на Украине будут отмечать 30-летие независимости государства. По его словам, эту независимость Незалежная унаследовала много веков назад, когда ещё начиналось становление киевских князей.