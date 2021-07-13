Депутат Рады назвал сильной статью Путина и призвал Киев к изменению политики

Депутат Верховной рады Евгений Шевченко призвал власти Украины "проснуться от пьяного угара", пойти на диалог с Россией и наконец научиться держать слово. Так парламентарий прокомментировал опубликованную 12 июля статью российского лидера Владимира Путина.

"Мы можем соглашаться или нет, аргументы всегда найдутся против позиции Путина. Реальность такова, что нужно возвращать Украине свою субъектность, освободившись от диктатуры Запада. Иначе разорвут нашу страну. <…> Украине пора проснуться от этого пьяного угара. Пора идти на диалог, делать прагматичные поступки и научиться держать слово", — написал Шевченко в своём телеграм-канале.

Без изменения политического курса Незалежной не обойтись, убеждён депутат. По его мнению, Белоруссия "как никто нужна", чтобы помириться с Россией, а также урегулировать ситуацию внутри страны. Кроме того, Шевченко отметил, что при нынешней позиции Украины проблемы никогда не закончатся, так как начиная с 2004 года Киев "повернул страну против русских, а в последнее время и против белорусов", при этом никто не спросил мнения самих украинцев.