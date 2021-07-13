На Крите спасатель дважды выудил из бушующего моря одну и ту же тонувшую россиянку

Пожилая россиянка, жительница острова Крит, вновь оказалась спасена из моря тем же спасателем, что помог ей в непогоду в прошлом году. 75-летняя женщина стала тонуть во время шторма в том же месте, что и в 2020-м. Об этом сообщил греческий телеканал ERT.

"Спасатель Йоргос Макридакис не поверил своим глазам, когда вытащил из штормовых волн в местечке Сталида близ города Ираклиона начавшую тонуть пожилую женщину. Оказалось, что это была та самая женщина, жизнь которой он спас год назад на том же пляже, когда она снова бросила вызов опасности и была унесена течением," — отмечается в сообщении на сайте телеканала.

Жительница района 11 июля пришла на пляж искупаться. Выбраться из воды пожилой россиянке никак не удавалось из-за сильного течения. Спасатель пришёл на помощь попавшей в беду женщине. Когда оба пловца оказались на берегу, мужчина с удивлением вспомнил, что именно на этом месте ровно год назад он встретил спасённую им даму при аналогичных обстоятельствах.

Макридакис в беседе с журналистами признался, что был очень удивлён. Он сказал женщине: "Снова ты? Опять?" Мужчина с юмором отнёсся к неожиданной встрече и в шутку назвал россиянку своим лучшим клиентом. При этом грек попросил даму быть осторожнее и не купаться в шторм без разрешения спасателей.