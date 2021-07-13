Лайф публикует видео с коптера с места взрыва в Геленджике

Запись с коптера с места взрыва у частной гостиницы "Азария" в Геленджике. Видео © LIFE

Лайф снял с коптера частично разрушенную взрывом газа в соседнем магазине гостиницу "Азария" в Геленджике. На кадрах видно, что в здании частично обвалилась крыша. Обломки дома разбросало по улице, некоторыми из них завалило припаркованные рядом авто. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб города, в том числе пожарные.