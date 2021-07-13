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Лайф публикует видео с коптера с места взрыва в Геленджике

Как видно на кадрах, обломки здания разбросало по улице. В результате детонации погиб молодой человек, пять человек пострадали.

13 июля, 08:28

Фото © LIFE

Запись с коптера с места взрыва у частной гостиницы "Азария" в Геленджике. Видео © LIFE

Лайф снял с коптера частично разрушенную взрывом газа в соседнем магазине гостиницу "Азария" в Геленджике. На кадрах видно, что в здании частично обвалилась крыша. Обломки дома разбросало по улице, некоторыми из них завалило припаркованные рядом авто. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб города, в том числе пожарные.

Лайф публикует видео с моментом взрыва в Геленджике

Лайф публикует видео с моментом взрыва в Геленджике

Напомним, изначально сообщалось, что взрыв бытового газа произошёл в частной гостинице "Азария". Однако позже Лайф выяснил, что эпицентром стал магазин на первом этаже здания. Утром туда пришла продавщица, включила свет — тогда и произошёл хлопок.

Очевидцы сняли, как пострадавших от взрыва в Геленджике выносили на руках

Очевидцы сняли, как пострадавших от взрыва в Геленджике выносили на руках

В результате погиб один человек, пострадали пятеро, в том числе один подросток. Ещё одну женщину спасли из-под завалов. Ударной волной оказались повреждены также три припаркованных рядом автомобиля. Кроме того, полностью разнесло торговую палатку. По факту ЧП организована доследственная проверка, сообщили в краевом СУ СК РФ.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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