НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Лайф публикует видео с моментом взрыва в Геленджике

В результате инцидента погиб один человек, пострадали пятеро, в том числе подросток. Ещё одну женщину спасли из-под завалов.

13 июля, 08:06

Момент взрыва в Геленджике. Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа оказалось видео с камер, заснявших момент взрыва в Геленджике — он произошёл на первом этаже, в магазине. На кадрах видно, что ударной волной выбило двери.

Напомним, изначально сообщалось, что взрыв бытового газа произошёл в частной гостинице "Азария". Однако позже Лайф выяснил, что эпицентром стал магазин на первом этаже здания. Утром туда пришла продавщица, включила свет — тогда и произошёл хлопок.

Очевидцы сняли, как пострадавших от взрыва в Геленджике выносили на руках

Очевидцы сняли, как пострадавших от взрыва в Геленджике выносили на руках

В результате погиб один человек, пострадали пятеро, в том числе один подросток. Ещё одну женщину спасли из-под завалов. Ударной волной повреждены также три припаркованных рядом автомобиля. Кроме того, полностью разнесло торговую палатку.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1