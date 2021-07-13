Лайф публикует видео с моментом взрыва в Геленджике
В результате инцидента погиб один человек, пострадали пятеро, в том числе подросток. Ещё одну женщину спасли из-под завалов.
Момент взрыва в Геленджике. Видео © LIFE
В распоряжении Лайфа оказалось видео с камер, заснявших момент взрыва в Геленджике — он произошёл на первом этаже, в магазине. На кадрах видно, что ударной волной выбило двери.
Напомним, изначально сообщалось, что взрыв бытового газа произошёл в частной гостинице "Азария". Однако позже Лайф выяснил, что эпицентром стал магазин на первом этаже здания. Утром туда пришла продавщица, включила свет — тогда и произошёл хлопок.
В результате погиб один человек, пострадали пятеро, в том числе один подросток. Ещё одну женщину спасли из-под завалов. Ударной волной повреждены также три припаркованных рядом автомобиля. Кроме того, полностью разнесло торговую палатку.
Комментариев: 0