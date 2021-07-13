Лайф узнал, сколько человек участвовали в массовой драке в Кузьминках
Всех их доставили в отделы полиции, решается вопрос о привлечении к административной ответственности.
Задержания после массовой драки в Кузьминках. Видео © Соцсети
В массовой драке, которая произошла вечером 12 июля на юго-востоке Москвы, участвовало 65 человек. При этом очевидцы, вызвавшие на место инцидента полицию, сообщали примерно о 200 дерущихся. Об этом Лайфу рассказал источник.
По его данным, всех 65 доставили в отделы полиции, решается вопрос о привлечении их к административной ответственности, полиция проводит проверку.
Напомним, ночью на юго-востоке Москвы в Кузьминках произошла массовая драка. Участники конфликта выбегали на дорогу и мешали машинам и пешеходам. Полицейские задержали не менее 15 человек.
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