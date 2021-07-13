Лайф узнал, сколько человек участвовали в массовой драке в Кузьминках

В массовой драке, которая произошла вечером 12 июля на юго-востоке Москвы, участвовало 65 человек. При этом очевидцы, вызвавшие на место инцидента полицию, сообщали примерно о 200 дерущихся. Об этом Лайфу рассказал источник.