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Лайф узнал, сколько человек участвовали в массовой драке в Кузьминках

Всех их доставили в отделы полиции, решается вопрос о привлечении к административной ответственности.

13 июля, 07:33

Задержания после массовой драки в Кузьминках. Видео © Соцсети

В массовой драке, которая произошла вечером 12 июля на юго-востоке Москвы, участвовало 65 человек. При этом очевидцы, вызвавшие на место инцидента полицию, сообщали примерно о 200 дерущихся. Об этом Лайфу рассказал источник.

По его данным, всех 65 доставили в отделы полиции, решается вопрос о привлечении их к административной ответственности, полиция проводит проверку.

Полиция задержала не менее 15 участников драки на юго-востоке Москвы

Полиция задержала не менее 15 участников драки на юго-востоке Москвы

Напомним, ночью на юго-востоке Москвы в Кузьминках произошла массовая драка. Участники конфликта выбегали на дорогу и мешали машинам и пешеходам. Полицейские задержали не менее 15 человек.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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