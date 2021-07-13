В Кремле подтвердили переговоры Путина и Лукашенко в Петербурге
Это уже четвёртый визит белорусского лидера в Россию с начала года. Так, 22 февраля Путин и Лукашенко встречались в Сочи, 22 апреля — в Москве, 28 мая — снова в Сочи.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что сегодня в Санкт-Петербурге состоится встреча Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
"Сегодня пройдёт рабочая встреча в Санкт-Петербурге", — цитирует Пескова ТАСС.
Ранее о визите Лукашенко в Россию сообщила пресс-служба президента Белоруссии. По её данным, в ходе переговоров главы "обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, международную проблематику".
Это уже четвёртый визит белорусского лидера в Россию с начала 2021 года. Так, 22 февраля Путин и Лукашенко встречались в Сочи, 22 апреля — в Москве, 28 мая — снова в Сочи.
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