В Кремле подтвердили переговоры Путина и Лукашенко в Петербурге

Это уже четвёртый визит белорусского лидера в Россию с начала года. Так, 22 февраля Путин и Лукашенко встречались в Сочи, 22 апреля — в Москве, 28 мая — снова в Сочи.