Маск поаплодировал Рогозину за призыв к российским олигархам
Рассуждения главы "Роскосмоса" в "Твиттере" о вложении средств в развитие космических технологий не оставили американца равнодушным. Что он и подтвердил одобрительным комментарием.
Илон Маск. Фото © Facebook / Elon Musk
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск положительно оценил обращение генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина к российским миллиардерам. Недавно Рогозин, комментируя полёт британского миллиардера Ричарда Брэнсона на суборбитальном корабле, выразил надежду, что теперь отечественные бизнесмены начнут вкладывать деньги в развитие космической сферы.
"Надеюсь, что когда-нибудь и наши олигархи-миллиардеры начнут тратить свои деньги не на очередные яхты и ярмарки тщеславия, а на развитие космических технологий и знаний о космосе", — написал глава "Роскосмоса" 11 июля на своей станице в "Твиттере".
Интересно отметить, что Илон Маск поддержал высказывание Рогозина, оставив в комментариях под его постом несколько аплодирующих эмодзи.
Напомним, 11 июля миллиардер Ричард Брэнсон совершил успешный суборбитальный испытательный полёт на корабле Unity 22. Старт корабля Брэнсона состоялся с задержкой — в 17:40 по московскому времени. Миллиардер, как и задумывал, переиграл богатейшего человека мира и основателя Amazon Джеффа Безоса, который анонсировал свой полёт на орбиту 20 июля. Сам Безос, а также глава SpaceX Илон Маск уже поздравили Брэнсона с удачным полётом к границе космоса.
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