НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Маск поаплодировал Рогозину за призыв к российским олигархам

Рассуждения главы "Роскосмоса" в "Твиттере" о вложении средств в развитие космических технологий не оставили американца равнодушным. Что он и подтвердил одобрительным комментарием.

13 июля, 07:12
<p>Илон Маск. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/TheElonmusk/photos/2406353922710826" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Elon Musk</a></p>

Илон Маск. Фото © Facebook / Elon Musk

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск положительно оценил обращение генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина к российским миллиардерам. Недавно Рогозин, комментируя полёт британского миллиардера Ричарда Брэнсона на суборбитальном корабле, выразил надежду, что теперь отечественные бизнесмены начнут вкладывать деньги в развитие космической сферы.

"Надеюсь, что когда-нибудь и наши олигархи-миллиардеры начнут тратить свои деньги не на очередные яхты и ярмарки тщеславия, а на развитие космических технологий и знаний о космосе", — написал глава "Роскосмоса" 11 июля на своей станице в "Твиттере".

"Это было волшебно": Брэнсон поделился впечатлениями от своего полёта на космолёте Virgin Galactic

"Это было волшебно": Брэнсон поделился впечатлениями от своего полёта на космолёте Virgin Galactic

Интересно отметить, что Илон Маск поддержал высказывание Рогозина, оставив в комментариях под его постом несколько аплодирующих эмодзи.

Напомним, 11 июля миллиардер Ричард Брэнсон совершил успешный суборбитальный испытательный полёт на корабле Unity 22. Старт корабля Брэнсона состоялся с задержкой — в 17:40 по московскому времени. Миллиардер, как и задумывал, переиграл богатейшего человека мира и основателя Amazon Джеффа Безоса, который анонсировал свой полёт на орбиту 20 июля. Сам Безос, а также глава SpaceX Илон Маск уже поздравили Брэнсона с удачным полётом к границе космоса.

Песков о полёте Брэнсона: Освоение космоса без участия государства невозможно

Песков о полёте Брэнсона: Освоение космоса без участия государства невозможно

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1