Маск поаплодировал Рогозину за призыв к российским олигархам

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск положительно оценил обращение генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина к российским миллиардерам. Недавно Рогозин, комментируя полёт британского миллиардера Ричарда Брэнсона на суборбитальном корабле, выразил надежду, что теперь отечественные бизнесмены начнут вкладывать деньги в развитие космической сферы.

"Надеюсь, что когда-нибудь и наши олигархи-миллиардеры начнут тратить свои деньги не на очередные яхты и ярмарки тщеславия, а на развитие космических технологий и знаний о космосе", — написал глава "Роскосмоса" 11 июля на своей станице в "Твиттере".