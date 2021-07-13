Учёные обнаружили неожиданно полезные для здоровья свойства пива

Кажется, у любителей пива нашёлся повод лишний раз пропустить по кружечке: испанские учёные выявили несколько полезных свойств, которые даёт пенный напиток для здоровья. Специалисты в своём отчёте, опубликованном в международном журнале Nutrients, отметили, что не пропагандируют употребление алкоголя.

Так, согласно результатам их исследования, в небольших дозах пиво может оказывать профилактический эффект от сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, было установлено, что у мужчин, не употребляющих алкоголь, риск развития нарушения регуляции глюкозы был выше, чем у любителей пенного напитка. Специалисты считают, что умеренное употребление этого напитка может защитить мужчин и от диабета.

Также исследователи пришли к выводу, что у пожилых людей "очень небольшое количество потребления пива связано со снижением риска переломов". Это объясняется наличием в напитке соединений, взаимодействующих с кремнием и улучшающих структуру костей.

Вместе с тем учёные отмечают положительное воздействие пива и на уровень так называемого хорошего холестерина. По мнению специалистов, благодаря высокому содержанию антиоксидантов напиток регулирует переработку плохого холестерина в организме. Однако такой эффект происходит при употреблении не более 50 граммов пива в день.