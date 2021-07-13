А.С. Горлов и В.В. Козлов. Фото © ГУФСИН России по Новосибирской области

В Новосибирске двое осуждённых сбежали из колонии-поселения № 8. Об этом сообщили в региональном ГУФСИН РФ.

"В ходе проведения плановой проверки осуждённых было выявлено отсутствие Козлова Виталия Владимировича и Горлова Александра Сергеевича, отбывающих наказание на участке колонии-поселения при ФКУ ИК-8 ГУФСИН России по Новосибирской области", — отмечается в релизе.

Беглецы воспользовались правом носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги и ценные вещи. В колонию выехал заместитель прокурора области Павел Смагоринский, который даст оценку режиму отбывания наказания, указано на сайте областной прокуратуры.

Отмечается, что сбежавший из колонии-поселения Горлов осуждён за преступления против собственности и связанные с незаконным оборотом наркотических средств. Его компаньона Козлова осудили за преступления против собственности.