Президент МОК Томас Бах перепутал японцев с китайцами

Президент МОК Томас Бах на встрече с руководством оргкомитета Олимпиады в Токио перепутал японцев с китайцами. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Нашей общей задачей является проведение безопасных Игр для всех — для спортсменов, для членов делегаций и, что наиболее важно, для китайских людей... японских граждан", — заявил Бах.

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Олимпиада должна была пройти в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за коронавируса соревнования перенесли на год. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа, название "Токио-2020" будет сохранено.