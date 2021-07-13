Президент МОК Томас Бах перепутал японцев с китайцами
Глава организации сейчас находится в Токио, где 23 июля стартуют Олимпийские игры.
Фото © Twitter / IOC Media
Президент МОК Томас Бах на встрече с руководством оргкомитета Олимпиады в Токио перепутал японцев с китайцами. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Нашей общей задачей является проведение безопасных Игр для всех — для спортсменов, для членов делегаций и, что наиболее важно, для китайских людей... японских граждан", — заявил Бах.
Олимпиада должна была пройти в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за коронавируса соревнования перенесли на год. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа, название "Токио-2020" будет сохранено.
Подавляющее количество соревнований (724 из 750) пройдёт без зрителей. В ходе Олимпиады будет разыграно 339 комплектов медалей. Этот показатель станет рекордным за всю историю Игр.
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