Известный красноярский музыкант Егор Пожидаев умер от коронавируса

В Красноярске от коронавируса умер 43-летний лидер группы "План Дельта" Егор Пожидаев. Об этом сообщает Sibnovosti.ru.

По данным издания, болезнь протекала тяжело, из-за чего музыканта подключили к ИВЛ. В конце прошлой недели он стал чувствовать себя лучше, его перевели в палату. Однако, несмотря на положительную динамику, организм не смог справиться с последствиями болезни.

Егор Пожидаев был участником различных музыкальных групп, в том числе и "Макароны по-флотски". Детище "План Дельта" Егора Пожидаева стало последним его проектом.