Известный красноярский музыкант Егор Пожидаев умер от коронавируса
Болезнь протекала тяжело, из-за чего музыканта даже подключали к ИВЛ. Но, несмотря на положительную динамику, организм не смог справиться с последствиями недуга.
Фото © VK / ПЛАН ДЕЛЬТА
В Красноярске от коронавируса умер 43-летний лидер группы "План Дельта" Егор Пожидаев. Об этом сообщает Sibnovosti.ru.
По данным издания, болезнь протекала тяжело, из-за чего музыканта подключили к ИВЛ. В конце прошлой недели он стал чувствовать себя лучше, его перевели в палату. Однако, несмотря на положительную динамику, организм не смог справиться с последствиями болезни.
Егор Пожидаев был участником различных музыкальных групп, в том числе и "Макароны по-флотски". Детище "План Дельта" Егора Пожидаева стало последним его проектом.
Напомним, ранее едва не умер от коронавируса Александр Дьяченко, российский актёр кино и телевидения, музыкант группы ANTIGO. О госпитализации артист рассказал в "Инстаграме".
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