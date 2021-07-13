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Известный красноярский музыкант Егор Пожидаев умер от коронавируса

Болезнь протекала тяжело, из-за чего музыканта даже подключали к ИВЛ. Но, несмотря на положительную динамику, организм не смог справиться с последствиями недуга.

13 июля, 08:28
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/plandeltaband?z=photo-29211252_457239686/wall-29211252_1843" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ПЛАН ДЕЛЬТА</a></p>

Фото © VK / ПЛАН ДЕЛЬТА

В Красноярске от коронавируса умер 43-летний лидер группы "План Дельта" Егор Пожидаев. Об этом сообщает Sibnovosti.ru.

По данным издания, болезнь протекала тяжело, из-за чего музыканта подключили к ИВЛ. В конце прошлой недели он стал чувствовать себя лучше, его перевели в палату. Однако, несмотря на положительную динамику, организм не смог справиться с последствиями болезни.

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Егор Пожидаев был участником различных музыкальных групп, в том числе и "Макароны по-флотски". Детище "План Дельта" Егора Пожидаева стало последним его проектом.

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Напомним, ранее едва не умер от коронавируса Александр Дьяченко, российский актёр кино и телевидения, музыкант группы ANTIGO. О госпитализации артист рассказал в "Инстаграме".

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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