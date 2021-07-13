Прокачку газа по "Северному потоку" остановили до 23 июля

Nord Stream AG с 13 по 23 июля останавливает прокачку газа по обеим ниткам газопровода "Северный поток" из-за проведения плановых работ по техническому обслуживанию. Об этом говорится в сообщении организации.

"График и план работ по техническому обслуживанию газопровода были заблаговременно согласованы с партнёрами Nord Stream AG по транспортировке газа выше и ниже по потоку", — указали в компании.

Отмечается, что в ходе профилактических работ специалисты проведут тестирование механических компонентов и систем автоматизации труб для обеспечения безопасной и надёжной эксплуатации газопровода.

Ранее исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг сообщил, что "Северный поток – 2" планируют достроить к концу лета. Сейчас газопровод готов уже на 98%.