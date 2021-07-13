Прокачку газа по "Северному потоку" остановили до 23 июля
В ходе работ по техобслуживанию специалисты проведут тестирование механических компонентов и систем автоматизации труб газопровода.
Фото © Nord Stream 2
Nord Stream AG с 13 по 23 июля останавливает прокачку газа по обеим ниткам газопровода "Северный поток" из-за проведения плановых работ по техническому обслуживанию. Об этом говорится в сообщении организации.
"График и план работ по техническому обслуживанию газопровода были заблаговременно согласованы с партнёрами Nord Stream AG по транспортировке газа выше и ниже по потоку", — указали в компании.
Отмечается, что в ходе профилактических работ специалисты проведут тестирование механических компонентов и систем автоматизации труб для обеспечения безопасной и надёжной эксплуатации газопровода.
Ранее исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг сообщил, что "Северный поток – 2" планируют достроить к концу лета. Сейчас газопровод готов уже на 98%.
Напомним, проект газопровода "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии.
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