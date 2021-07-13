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Прокачку газа по "Северному потоку" остановили до 23 июля

В ходе работ по техобслуживанию специалисты проведут тестирование механических компонентов и систем автоматизации труб газопровода.

13 июля, 08:07
<p>Фото © <a href="https://www.nord-stream2.com/ru/dlia-pressy/izobrazheniya/installation-of-pig-traps-at-the-construction-site-in-lubmin-796/?page=2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nord Stream 2 </a></p>

Фото © Nord Stream 2

Nord Stream AG с 13 по 23 июля останавливает прокачку газа по обеим ниткам газопровода "Северный поток" из-за проведения плановых работ по техническому обслуживанию. Об этом говорится в сообщении организации.

"График и план работ по техническому обслуживанию газопровода были заблаговременно согласованы с партнёрами Nord Stream AG по транспортировке газа выше и ниже по потоку", — указали в компании.

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Отмечается, что в ходе профилактических работ специалисты проведут тестирование механических компонентов и систем автоматизации труб для обеспечения безопасной и надёжной эксплуатации газопровода.

Ранее исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг сообщил, что "Северный поток – 2" планируют достроить к концу лета. Сейчас газопровод готов уже на 98%.

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Напомним, проект газопровода "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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