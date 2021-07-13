В России зафиксировали новый антирекорд по смертности от ковида

За сутки в России от коронавируса умерло 780 пациентов — это новый максимум с начала пандемии. Всего с начала пандемии зафиксировано 144 492 летальных исхода. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с заболеванием.

При этом за последние сутки в стране выявлено 24 702 новых случая ковида.