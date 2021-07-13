НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В России зафиксировали новый антирекорд по смертности от ковида

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 144 492 летальных исхода.

13 июля, 08:34
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

За сутки в России от коронавируса умерло 780 пациентов — это новый максимум с начала пандемии. Всего с начала пандемии зафиксировано 144 492 летальных исхода. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с заболеванием.

При этом за последние сутки в стране выявлено 24 702 новых случая ковида.

"Ковивак" легче переносится: Врачи раскрыли секрет очередей за чумаковской вакциной

"Ковивак" легче переносится: Врачи раскрыли секрет очередей за чумаковской вакциной

При этом ВОЗ фиксирует ухудшение эпидемиологической ситуации в мире в связи с пандемией коронавируса. На протяжении четырёх недель организация фиксирует рост числа заболеваний. Ситуация значительно хуже в тех странах, где мало доз вакцин, однако пандемия "не закончилась нигде".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1