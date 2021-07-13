В России зафиксировали новый антирекорд по смертности от ковида
Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 144 492 летальных исхода.
Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин
За сутки в России от коронавируса умерло 780 пациентов — это новый максимум с начала пандемии. Всего с начала пандемии зафиксировано 144 492 летальных исхода. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с заболеванием.
При этом за последние сутки в стране выявлено 24 702 новых случая ковида.
При этом ВОЗ фиксирует ухудшение эпидемиологической ситуации в мире в связи с пандемией коронавируса. На протяжении четырёх недель организация фиксирует рост числа заболеваний. Ситуация значительно хуже в тех странах, где мало доз вакцин, однако пандемия "не закончилась нигде".
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