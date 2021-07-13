Очевидица взрыва газа у частной гостиницы "Азария" в Геленджике рассказала Лайфу, что в первые минуты после инцидента многие не поняли, что вообще произошло. По словам Анастасии, после сильного хлопка, раздавшегося утром 13 июля, большинство отдыхающих сразу побежали на улицу, прихватив с собой ценные вещи и документы.

Разговор с постоялицей гостиницы "Азария"

"Вообще сначала ничего не поняли, у меня муж спал, как раз кровать возле окна стоит, а я была в ванной и услышала, что громыхнуло, повернула голову и увидела, что всё в дыму. Схватили быстро паспорта, одежду, которую можно было сейчас вот накинуть, и выбежали вниз. Было страшно, конечно", — рассказала Анастасия, проживающая в гостинице.

По словам собеседницы, правоохранители позже объяснили постояльцам, что взорвался бытовой газ. Однако сам взрыв произошёл не в гостинице, как изначально сообщали многие СМИ, а в магазине на первом этаже здания. Анастасия отметила, что в основном отдыхающие, как и персонал отеля, отделались незначительными травмами, так как на территории было очень много осколков от выбитых стёкол.