Четыре матча чемпионата России по футболу перенесены из-за жары

РПЛ перенесла четыре матча двух стартовых туров первенства на позднее время, чтобы избежать проведения игр в аномально жаркую погоду. Об этом сообщается на сайте лиги.

Стартовый матч чемпионата России между "Ростовом" и московским "Динамо" начнётся 23 июля не в 19:00 по московскому времени, а в 20:00. Запланированная на 25 июля встреча самарских "Крыльев Советов" и грозненского "Ахмата" перенесена с 17:30 мск на 19:00.

Во втором туре также изменено время начала двух игр. 30 июля стартовый свисток в матче "Крыльев Советов" и столичного "Спартака" прозвучит не в 18:00 мск, а в 19:00. Начало встречи "Ахмата" и "Сочи", которая пройдёт 2 августа, перенесено с 19:00 мск на 20:00.