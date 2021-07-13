Четыре матча чемпионата России по футболу перенесены из-за жары
Первенство стартует 23 июля матчем "Ростова" и "Динамо". Неделей ранее пройдёт игра за Суперкубок России между "Зенитом" и "Локомотивом".
Футболисты "Ростова". Фото © РПЛ
РПЛ перенесла четыре матча двух стартовых туров первенства на позднее время, чтобы избежать проведения игр в аномально жаркую погоду. Об этом сообщается на сайте лиги.
Стартовый матч чемпионата России между "Ростовом" и московским "Динамо" начнётся 23 июля не в 19:00 по московскому времени, а в 20:00. Запланированная на 25 июля встреча самарских "Крыльев Советов" и грозненского "Ахмата" перенесена с 17:30 мск на 19:00.
Во втором туре также изменено время начала двух игр. 30 июля стартовый свисток в матче "Крыльев Советов" и столичного "Спартака" прозвучит не в 18:00 мск, а в 19:00. Начало встречи "Ахмата" и "Сочи", которая пройдёт 2 августа, перенесено с 19:00 мск на 20:00.
Старту чемпионата будет предшествовать матч за Суперкубок России. Встреча петербургского "Зенита" и московского "Локомотива" состоится в субботу, 17 июля, в Калининграде.
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