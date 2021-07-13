Зеленский отреагировал на статью Путина об Украине

Лидер Незалежной Владимир Зеленский прокомментировал статью президента РФ Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев". Зеленского обрадовало, что материал вышел в том числе на украинском языке, при этом он вызвался обсудить тезисы статьи лично.

"Мне кажется, что важно, что некоторые вещи и, кстати, про которые он написал, мы могли бы проговорить. Наверное, я бы предоставил ему много материала, которым также можно воспользоваться в другой статье, в будущей", — отметил Зеленский в беседе с журналистами.

Он добавил, что у него пока не было времени ознакомиться со статьёй полностью, но пообещал проанализировать текст "детально".