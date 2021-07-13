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Зеленский отреагировал на статью Путина об Украине

Президента обрадовало, что материал вышел в том числе на украинском языке.

13 июля, 09:28
<p>Фото © Stefanie Loos-Pool/Getty Images</p>

Фото © Stefanie Loos-Pool/Getty Images

Лидер Незалежной Владимир Зеленский прокомментировал статью президента РФ Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев". Зеленского обрадовало, что материал вышел в том числе на украинском языке, при этом он вызвался обсудить тезисы статьи лично.

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"Мне кажется, что важно, что некоторые вещи и, кстати, про которые он написал, мы могли бы проговорить. Наверное, я бы предоставил ему много материала, которым также можно воспользоваться в другой статье, в будущей", — отметил Зеленский в беседе с журналистами.

Он добавил, что у него пока не было времени ознакомиться со статьёй полностью, но пообещал проанализировать текст "детально".

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Напомним, накануне на сайте Кремля была опубликована статья президента РФ Владимира Путина об историческом единстве русских и украинцев. Она выпущена в двух вариантах — на русском и украинском языках.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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