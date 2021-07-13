"Всё от Бога": Нурмагомедов объяснил травму Макгрегора в бою с Пуарье
Поединок завершился поражением ирландского спортсмена по итогам первого раунда. После боя ему сделали операцию на ноге.
Фото © Instagram / Khabib Nurmagomedov
Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов считает, что травму бывшего чемпиона промоушена в двух дивизионах Конора Макгрегора, полученную в бою с Дастином Пуарье, можно объяснить только волей божьей. Об этом сообщает MMAJunkie.
"Всегда будет что-то выше и сильнее нас. Иногда люди говорят, что они умные, потому что сильные. В результате Бог всегда сделает их смиренными. Тренер Конора говорил, что не понимает, как боец мог сломать ногу. Всё от Бога. Нужно быть смиренным", — сказал россиянин.
Напомним, Макгрегор получил серьёзную травму голени во время боя с Пуарье на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе. Ирландца доставили в больницу в Лос-Анджелесе и прооперировали. Ожидается, что спортсмен будет находиться в клинике до среды.
Третий поединок между Макгрегором и Пуарье состоялся 10 июля, бой продлился всего один раунд. В концовке первой пятиминутки ирландец оступился и сломал лодыжку. В перерыве врачи остановили противостояние.Таким образом, счёт в личных встречах стал 2:1 в пользу американского спортсмена. Президент UFC Дана Уайт не исключил, что между спортсменами состоится четвёртый поединок.
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