"Всё от Бога": Нурмагомедов объяснил травму Макгрегора в бою с Пуарье

Ирландец проиграл поединок уже в первом раунде, после чего ему потребовалась операция на ноге.

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов считает, что травму бывшего чемпиона промоушена в двух дивизионах Конора Макгрегора, полученную в бою с Дастином Пуарье, можно объяснить только волей божьей. Об этом сообщает MMAJunkie.

"Всегда будет что-то выше и сильнее нас. Иногда люди говорят, что они умные, потому что сильные. В результате Бог всегда сделает их смиренными. Тренер Конора говорил, что не понимает, как боец мог сломать ногу. Всё от Бога. Нужно быть смиренным", — сказал россиянин.

Напомним, Макгрегор получил серьёзную травму голени во время боя с Пуарье на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе. Ирландца доставили в больницу в Лос-Анджелесе и прооперировали. Ожидается, что спортсмен будет находиться в клинике до среды.