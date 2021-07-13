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В Роспотребнадзоре заявили о планах привить от гриппа 60% населения

Вместе с тем в ведомстве отметили, что интервал между вакцинацией от гриппа и ковида должен составлять не менее месяца. Информировать граждан о начале кампании начнут уже с 23 августа.

13 июля, 09:11
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Более половины населения России (60%) необходимо вакцинировать от гриппа до конца текущего года. Об этом говорится в проекте постановления Роспотребнадзора.

"Высшим должностным лицам субъектов РФ рекомендовать (рассмотреть вопрос) об обеспечении населения вакцинацией против гриппа с охватом не менее 60% от численности населения субъекта РФ и не менее 75% — лиц, относящихся к группам риска, определённых национальным календарём профилактических прививок", — указано в документе.

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Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, региональные власти должны будут взять на контроль вакцинацию от гриппа сотрудников образовательных учреждений, а в случае ухудшения эпидобстановки — вводить ограничения на проведение массовых мероприятий, а также изменять структуру образовательного процесса.

Отмечается, что информировать граждан о начале прививочной кампании начнут уже с 23 августа. Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что интервал между прививками от гриппа и коронавируса должен составлять не менее месяца.

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Ранее в Минздраве заявили, что коронавирус вдвое превзошёл грипп по количеству осложнений. Как отметил глава ведомства Михаил Мурашко, тяжёлые последствия ковида намного чаще встречаются у мужчин от 35 лет — они с большей периодичностью попадают в реанимационные отделения, чем женщины того же возраста.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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