Кучма рассказал, как украинцев обманом призывали к независимости в 1991 году
По словам политика, за принятые решения рассчитываются не те, кто их осуществил. Получив независимость, Незалежная растратила человеческий потенциал, уверен экс-президент.
На Украине перед референдумом о независимости в 1991 году местное население было обмануто властями. Об этом заявил экс-президент страны Леонид Кучма в документальном проекте "30 лет распада СССР. История в лицах" ютуб-канала History Lab.
"Мы в какой-то мере этих людей обманывали, когда говорили, что Украина кормит всю Россию, считали всё, что на Украине производится, по мировым ценам, а не то, что Россия нам просто так поставляла", — объяснил Кучма.
Впоследствии в экономике Украины наступила гиперинфляция, которая стала следствием начала деятельности России на рынке нефти и газа. До распада СССР за эти ресурсы Киев платил по ценам, которые были "меньше чая, меньше воды".
Украина после получения независимости потеряла весь свой научно-технический и человеческий потенциал, отметил Кучма. В частности, страна могла бы стать главным поставщиком оружия в мире, но сдала позиции "без боя".
"Не хватило мудрости, силы воли. По большому счёту, ума не хватило. Но за это рассчитываются не те, кто принимал решения и принимает решения", — подытожил Кучма.
Напомним, ранее в своей статье президент РФ Владимир Путин назвал большой бедой возникшую между Россией и Украиной стену. Российский лидер указал, что это результат целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву единства двух стран. По его оценке, при сохранении экономических связей между Москвой и Киевом положительный эффект для Незалежной исчислялся бы десятками миллиардов долларов.
Фото © ТАСС / ZUMA / Sergii Kharchenko