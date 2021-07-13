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Кучма рассказал, как украинцев обманом призывали к независимости в 1991 году

По словам политика, за принятые решения рассчитываются не те, кто их осуществил. Получив независимость, Незалежная растратила человеческий потенциал, уверен экс-президент.

13 июля, 09:04

Фото © ТАСС / ZUMA / Sergii Kharchenko

На Украине перед референдумом о независимости в 1991 году местное население было обмануто властями. Об этом заявил экс-президент страны Леонид Кучма в документальном проекте "30 лет распада СССР. История в лицах" ютуб-канала History Lab.

"Мы в какой-то мере этих людей обманывали, когда говорили, что Украина кормит всю Россию, считали всё, что на Украине производится, по мировым ценам, а не то, что Россия нам просто так поставляла", — объяснил Кучма.

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Впоследствии в экономике Украины наступила гиперинфляция, которая стала следствием начала деятельности России на рынке нефти и газа. До распада СССР за эти ресурсы Киев платил по ценам, которые были "меньше чая, меньше воды".

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Украина после получения независимости потеряла весь свой научно-технический и человеческий потенциал, отметил Кучма. В частности, страна могла бы стать главным поставщиком оружия в мире, но сдала позиции "без боя".

"Не хватило мудрости, силы воли. По большому счёту, ума не хватило. Но за это рассчитываются не те, кто принимал решения и принимает решения", — подытожил Кучма.

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Напомним, ранее в своей статье президент РФ Владимир Путин назвал большой бедой возникшую между Россией и Украиной стену. Российский лидер указал, что это результат целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву единства двух стран. По его оценке, при сохранении экономических связей между Москвой и Киевом положительный эффект для Незалежной исчислялся бы десятками миллиардов долларов.


Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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