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У россиянки выявили сразу два штамма коронавируса

Подобные случаи чаще всего наблюдаются у пациентов с ослабленной иммунной системой и у пожилых.

13 июля, 08:57
<p>Фото © ТАСС / Максим Киселёв</p>

Фото © ТАСС / Максим Киселёв

В прошлом году в России выявили случай заражения сразу двумя штаммами коронавируса — носителем стала пожилая пациентка. Об этом рассказала руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.

"Сначала у неё (пациентки. — Прим. Лайфа) преобладал один штамм, а примерно через неделю стал преобладать другой", — сказала она.

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При этом замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что подобные случаи возможны и чаще всего наблюдаются у людей с ослабленной иммунной системой и у пожилых.

"Неоднократно описаны случаи практически одновременного инфицирования двумя штаммами или даже субтипами вируса гриппа, гриппа и SARS-CoV-2, а также разными штаммами SARS-CoV-2",  добавила Пшеничная.

А ранее вирусолог указал на психологическую ошибку россиян во время пандемии. По словам Сергея Нетёсова, переживания из-за сильной иммунологической нагрузки после вакцинации беспочвенны, ведь от реальной болезни она гораздо сильнее.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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