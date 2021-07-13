У россиянки выявили сразу два штамма коронавируса

В прошлом году в России выявили случай заражения сразу двумя штаммами коронавируса — носителем стала пожилая пациентка. Об этом рассказала руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.

"Сначала у неё (пациентки. — Прим. Лайфа) преобладал один штамм, а примерно через неделю стал преобладать другой", — сказала она.

При этом замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что подобные случаи возможны и чаще всего наблюдаются у людей с ослабленной иммунной системой и у пожилых.

"Неоднократно описаны случаи практически одновременного инфицирования двумя штаммами или даже субтипами вируса гриппа, гриппа и SARS-CoV-2, а также разными штаммами SARS-CoV-2", — добавила Пшеничная.