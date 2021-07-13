В Иркутске неадекват грозится сбросить с балкона трёхлетнего сына

В Иркутске неадекват грозится выбросить сына трёх с половиной лет с балкона 13-го этажа. Видео © LIFE

В Иркутске 34-летний мужчина хочет выбросить малолетнего сына с балкона 13-го этажа жилого дома. Об этом Лайфу сообщил источник.

Стало известно, что вчера у мужчины начался бракоразводный процесс. Неадекват предупредил свою супругу посредством СМС, что планирует устроить для неё "сюрприз". В послании россиянин отметил, что женщина увидит, как он с ребёнком умрёт.

Мужчина потребовал от полицейских, чтобы жена приехала на место ЧП. Но оперативники опасаются, что этого он и добивается. Они везут женщину к дому, но не планируют её показывать. Сейчас с неадекватом общается его приятель, он уговаривает его отпустить ребёнка.