Стюардесса обвинила в домогательствах главу Ассоциации противодействия преступности
Девушка заявила, что за секс в небе ей было предложено 2000 рублей. Мужчина всё отрицает, утверждая, что просто попросил постирать одежду.
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20-летняя стюардесса авиакомпании "Победа" написала заявление на председателя Ассоциации противодействия преступности в сфере потребительского рынка Вадима Докукина, обвинив его в домогательствах. Об этом сообщил телеграм-канал "Mash на Мойке".
По словам девушки, мужчина, будучи пьяным, вызвал её по нажатию кнопки и попросил проводить до туалета. Он предложил зайти в уборную вместе и выразил готовность дать 2000 рублей за интимные услуги. Докукин при этом продемонстрировал своё удостоверение.
Мужчина же интерпретирует случившееся иначе. Он утверждает, что предложил денег за стирку, а не секс. Докукин испачкал сорочку из-за того, что у него подскочило давление, из носа хлынула кровь. Сам застирать мужчина её не мог и решил заплатить бортпроводнице. Поспав, Докукин обнаружил, что пятно есть, а денег уже нет. Пассажир не стал жаловаться полицейским на действия девушки и устраивать скандал.
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