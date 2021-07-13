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Стюардесса обвинила в домогательствах главу Ассоциации противодействия преступности

Девушка заявила, что за секс в небе ей было предложено 2000 рублей. Мужчина всё отрицает, утверждая, что просто попросил постирать одежду.

13 июля, 10:47
<p>Фото © <a href="http://app78.ru/obpotrebnadzor" target="_blank" rel="noopener noreferrer">app78.ru</a></p>

Фото © app78.ru

20-летняя стюардесса авиакомпании "Победа" написала заявление на председателя Ассоциации противодействия преступности в сфере потребительского рынка Вадима Докукина, обвинив его в домогательствах. Об этом сообщил телеграм-канал "Mash на Мойке".

По словам девушки, мужчина, будучи пьяным, вызвал её по нажатию кнопки и попросил проводить до туалета. Он предложил зайти в уборную вместе и выразил готовность дать 2000 рублей за интимные услуги. Докукин при этом продемонстрировал своё удостоверение.

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Мужчина же интерпретирует случившееся иначе. Он утверждает, что предложил денег за стирку, а не секс. Докукин испачкал сорочку из-за того, что у него подскочило давление, из носа хлынула кровь. Сам застирать мужчина её не мог и решил заплатить бортпроводнице. Поспав, Докукин обнаружил, что пятно есть, а денег уже нет. Пассажир не стал жаловаться полицейским на действия девушки и устраивать скандал.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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