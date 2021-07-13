Стюардесса обвинила в домогательствах главу Ассоциации противодействия преступности

По словам девушки, мужчина, будучи пьяным, вызвал её по нажатию кнопки и попросил проводить до туалета. Он предложил зайти в уборную вместе и выразил готовность дать 2000 рублей за интимные услуги. Докукин при этом продемонстрировал своё удостоверение.

Мужчина же интерпретирует случившееся иначе. Он утверждает, что предложил денег за стирку, а не секс. Докукин испачкал сорочку из-за того, что у него подскочило давление, из носа хлынула кровь. Сам застирать мужчина её не мог и решил заплатить бортпроводнице. Поспав, Докукин обнаружил, что пятно есть, а денег уже нет. Пассажир не стал жаловаться полицейским на действия девушки и устраивать скандал.