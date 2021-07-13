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Политологи оценили намерение Зеленского привлечь США к переговорам по Донбассу

Эксперты считают, что президент Незалежной должен сесть за стол переговоров с лидерами ДНР и ЛНР — только тогда начнутся те переговоры, которых ждут давно.

13 июля, 10:26
<p>Фото © Oleksandr Rupeta / NurPhoto via Getty Images</p>

Фото © Oleksandr Rupeta / NurPhoto via Getty Images

Политологи Юрий Светов и Александр Дудчак прокомментировали стремление президента Украины Владимира Зеленского привлечь США к урегулированию в Донбассе. Их мнения приводит RT.

По словам Светова, такое заявление Зеленского свидетельствует о его нежелании выполнять Минские соглашения. Также политолог подчеркнул, что лидер Незалежной не собирается учитывать мнение ДНР и ЛНР.

"Это всё попытки негодными средствами заставить других партнёров делать то, чего хочет только он", — пояснил эксперт.

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В то же время Александр Дудчак подчеркнул: в случае присоединения Соединённых Штатов к переговорам это будет уже не "нормандский" формат. При этом политолог считает, что Зеленский должен сесть за стол переговоров с лидерами ДНР и ЛНР — только тогда начнутся те переговоры, которых ждут давно.

"Зеленский даёт понять, что без США ничего не способен сделать — вероятно, так надо понимать. Их (форматов переговоров. — Прим. Лайфа) может быть бесконечное множество в дополнение к существующим или вместо них, но хорошо бы, чтобы был результат", — заключил Дудчак.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что хочет привлечь США к процессу мирного урегулирования в Донбассе. Также, по мнению президента Украины, на Россию необходимо надавить, чтобы провести встречу "нормандской четвёрки".

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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