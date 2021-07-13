Политологи оценили намерение Зеленского привлечь США к переговорам по Донбассу

Политологи Юрий Светов и Александр Дудчак прокомментировали стремление президента Украины Владимира Зеленского привлечь США к урегулированию в Донбассе. Их мнения приводит RT.

По словам Светова, такое заявление Зеленского свидетельствует о его нежелании выполнять Минские соглашения. Также политолог подчеркнул, что лидер Незалежной не собирается учитывать мнение ДНР и ЛНР.

"Это всё попытки негодными средствами заставить других партнёров делать то, чего хочет только он", — пояснил эксперт.

В то же время Александр Дудчак подчеркнул: в случае присоединения Соединённых Штатов к переговорам это будет уже не "нормандский" формат. При этом политолог считает, что Зеленский должен сесть за стол переговоров с лидерами ДНР и ЛНР — только тогда начнутся те переговоры, которых ждут давно.

"Зеленский даёт понять, что без США ничего не способен сделать — вероятно, так надо понимать. Их (форматов переговоров. — Прим. Лайфа) может быть бесконечное множество в дополнение к существующим или вместо них, но хорошо бы, чтобы был результат", — заключил Дудчак.