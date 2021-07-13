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В Роспотребнадзоре назвали число привитых от ковида россиян

Представитель ведомства также отметила, что в начале пандемии в стране было много очагов инфекции в медицинских учреждениях, но эту проблему удалось решить благодаря вакцинации сотрудников.

13 июля, 10:25
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Более 28,6 миллиона жителей РФ уже получили хотя бы один компонент вакцины от коронавируса. Об этом заявила замглавы Роспотребнадзора Елена Ежлова на Всероссийском форуме "Здоровье нации — основа процветания России".

"Сейчас привиты более 28,6 миллиона человек, но темпы в регионах разные, у нас есть и аутсайдеры, есть и лидеры, и наша с вами задача — разъяснять необходимость вакцинации", — сказала представитель ведомства во время выступления.

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Ежлова также отметила, что в начале пандемии коронавируса в России было много очагов инфекции в медицинских учреждениях, но эту проблему удалось решить благодаря вакцинации сотрудников. По её словам, побороть инфекцию возможно только при создании коллективного иммунитета.

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Ранее сообщалось, что ВОЗ наблюдает ухудшение эпидемиологической ситуации в мире в связи с пандемией коронавируса. На протяжении четырёх недель организация фиксирует рост числа заболеваний. Ситуация значительно хуже в тех странах, где мало доз вакцин, однако пандемия "не закончилась нигде".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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