В Роспотребнадзоре назвали число привитых от ковида россиян
Представитель ведомства также отметила, что в начале пандемии в стране было много очагов инфекции в медицинских учреждениях, но эту проблему удалось решить благодаря вакцинации сотрудников.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов
Более 28,6 миллиона жителей РФ уже получили хотя бы один компонент вакцины от коронавируса. Об этом заявила замглавы Роспотребнадзора Елена Ежлова на Всероссийском форуме "Здоровье нации — основа процветания России".
"Сейчас привиты более 28,6 миллиона человек, но темпы в регионах разные, у нас есть и аутсайдеры, есть и лидеры, и наша с вами задача — разъяснять необходимость вакцинации", — сказала представитель ведомства во время выступления.
Ежлова также отметила, что в начале пандемии коронавируса в России было много очагов инфекции в медицинских учреждениях, но эту проблему удалось решить благодаря вакцинации сотрудников. По её словам, побороть инфекцию возможно только при создании коллективного иммунитета.
Ранее сообщалось, что ВОЗ наблюдает ухудшение эпидемиологической ситуации в мире в связи с пандемией коронавируса. На протяжении четырёх недель организация фиксирует рост числа заболеваний. Ситуация значительно хуже в тех странах, где мало доз вакцин, однако пандемия "не закончилась нигде".
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