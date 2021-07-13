В Роспотребнадзоре назвали число привитых от ковида россиян

Более 28,6 миллиона жителей РФ уже получили хотя бы один компонент вакцины от коронавируса. Об этом заявила замглавы Роспотребнадзора Елена Ежлова на Всероссийском форуме "Здоровье нации — основа процветания России".

"Сейчас привиты более 28,6 миллиона человек, но темпы в регионах разные, у нас есть и аутсайдеры, есть и лидеры, и наша с вами задача — разъяснять необходимость вакцинации", — сказала представитель ведомства во время выступления.

Ежлова также отметила, что в начале пандемии коронавируса в России было много очагов инфекции в медицинских учреждениях, но эту проблему удалось решить благодаря вакцинации сотрудников. По её словам, побороть инфекцию возможно только при создании коллективного иммунитета.