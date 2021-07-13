Песков оценил возможность ужесточения ограничений для непривитых от ковида
При этом представитель Кремля заявил, что нынешняя система противодействия вирусу уже доказала свою эффективность и работоспособность.
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Пока на федеральном уровне в России не принималось никаких решений о дополнительных ограничениях для граждан без прививки от ковида, при этом отдельные меры уже внедряются на уровне региональных властей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока никаких решений на этот счёт не принималось. Но элементы таких решений начали имплементировать на региональном уровне. Главы регионов принимают решения, основываясь на своих особых полномочиях, которые им федеральный центр предоставил", — отметил представитель Кремля, комментируя ситуацию во Франции, где ужесточили карантинные меры для непривитых граждан.
При этом Песков отметил, что логика развития ситуации с пандемией говорит в пользу подобных решений.
"И такие меры, к сожалению, могут стать безальтернативными, чтобы подавить пандемию и остановить вспышки", — добавил он.
Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что необходимость вводить локдаун или ужесточать ковидные ограничения в России отсутствует. По её словам, сейчас стабилизировать ситуацию помогают ограничительные меры и интенсивная вакцинация, этот алгоритм действий уже доказал эффективность на примере Москвы.
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