Песков оценил возможность ужесточения ограничений для непривитых от ковида

Пока на федеральном уровне в России не принималось никаких решений о дополнительных ограничениях для граждан без прививки от ковида, при этом отдельные меры уже внедряются на уровне региональных властей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока никаких решений на этот счёт не принималось. Но элементы таких решений начали имплементировать на региональном уровне. Главы регионов принимают решения, основываясь на своих особых полномочиях, которые им федеральный центр предоставил", — отметил представитель Кремля, комментируя ситуацию во Франции, где ужесточили карантинные меры для непривитых граждан.

При этом Песков отметил, что логика развития ситуации с пандемией говорит в пользу подобных решений.

"И такие меры, к сожалению, могут стать безальтернативными, чтобы подавить пандемию и остановить вспышки", — добавил он.