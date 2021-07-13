71% госслужащих Правительства Москвы привились от коронавируса

В правительстве столицы вакцинировался уже 71% госслужащих. Об этом сообщается в телеграм-канале оперштаба Москвы.

"Наша общая задача — сделать не отдельные учреждения зонами, свободными от ковида, а весь город. Чтобы жизнь скорее вернулась в привычное русло", — пояснила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам вице-мэра, вакцинация защищает как самого привитого человека, так и его близкий круг общения и просто случайных знакомых.

Отмечается, что для подтверждения факта вакцинации работодателям в Москве необходимо до 15 июля предоставить списки сотрудников через личный кабинет на портале mos.ru. Проверка сведений пройдёт через централизованные информационные системы учёта всех вакцинированных по стране. Интересующие вопросы можно задать по телефону круглосуточной горячей линии +7 (495) 197-97-77.

Прививка вторым компонентом вакцины граждан, работающих с людьми, должна быть сделана до 15 августа. Вакцинацию можно пройти в поликлиниках, павильонах "Здоровая Москва", в городских парках, семи центрах госуслуг "Мои документы", частных клиниках, торговых центрах и других популярных общественных местах, в том числе в крупнейшем пункте в Гостином дворе.