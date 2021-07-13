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Лайф узнал результаты новых КТ певицы MaкSим

Согласно данным обследования, структурных изменений в головном мозге звезды не выявлено. Стоит отметить, что все остальные органы выполняют свою работу.

13 июля, 10:22
<p>Марина Максимова (певица МакSим). Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CLq50b5pf5z/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">maksimartist</a></p>

Марина Максимова (певица МакSим). Фото © Instagram / maksimartist

Певице МакSим (Марине Максимовой) 12 июля сделали новую компьютерную томографию грудной клетки. Как сообщает источник Лайфа, в левом лёгком есть признаки разрешения вирусной пневмонии. При этом в правом лёгком продолжается процесс уплотнения лёгочной ткани без положительной динамики.

Согласно данным лучевой диагностики, структурных изменений в головном мозге исполнительницы не выявлено. Стоит отметить, что все остальные органы продолжают выполнять свою работу.

"Выживают единицы": Врач-пульмонолог рассказал, что теперь ждёт певицу МакSим после известий о сепсисе

"Выживают единицы": Врач-пульмонолог рассказал, что теперь ждёт певицу МакSим после известий о сепсисе

Напомним, певица Максим с середины июня остаётся в больнице. Артистка была подключена к искусственной вентиляции лёгких и введена в медикаментозный сон, а позднее её подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Поражение лёгких составляет 80%. 10 июля менеджер певицы сообщила об улучшении её состояния, однако подчеркнула, что артистка по-прежнему остаётся на аппарате ИВЛ.

А на днях в СМИ появились сообщения от подруги Марины Максимовой о том, что состояние певицы вновь ухудшилось — её КТ и анализ крови якобы выявили сильнейший гнойно-воспалительный процесс, что говорит о начале сепсиса.

Менеджер МакSим ответила на заявления о критическом состоянии певицы

Менеджер МакSим ответила на заявления о критическом состоянии певицы

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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