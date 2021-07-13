Лайф узнал результаты новых КТ певицы MaкSим

Певице МакSим (Марине Максимовой) 12 июля сделали новую компьютерную томографию грудной клетки. Как сообщает источник Лайфа, в левом лёгком есть признаки разрешения вирусной пневмонии. При этом в правом лёгком продолжается процесс уплотнения лёгочной ткани без положительной динамики.

Согласно данным лучевой диагностики, структурных изменений в головном мозге исполнительницы не выявлено. Стоит отметить, что все остальные органы продолжают выполнять свою работу.