Лайф узнал результаты новых КТ певицы MaкSим
Согласно данным обследования, структурных изменений в головном мозге звезды не выявлено. Стоит отметить, что все остальные органы выполняют свою работу.
Марина Максимова (певица МакSим). Фото © Instagram / maksimartist
Певице МакSим (Марине Максимовой) 12 июля сделали новую компьютерную томографию грудной клетки. Как сообщает источник Лайфа, в левом лёгком есть признаки разрешения вирусной пневмонии. При этом в правом лёгком продолжается процесс уплотнения лёгочной ткани без положительной динамики.
Согласно данным лучевой диагностики, структурных изменений в головном мозге исполнительницы не выявлено. Стоит отметить, что все остальные органы продолжают выполнять свою работу.
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Напомним, певица Максим с середины июня остаётся в больнице. Артистка была подключена к искусственной вентиляции лёгких и введена в медикаментозный сон, а позднее её подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Поражение лёгких составляет 80%. 10 июля менеджер певицы сообщила об улучшении её состояния, однако подчеркнула, что артистка по-прежнему остаётся на аппарате ИВЛ.
А на днях в СМИ появились сообщения от подруги Марины Максимовой о том, что состояние певицы вновь ухудшилось — её КТ и анализ крови якобы выявили сильнейший гнойно-воспалительный процесс, что говорит о начале сепсиса.
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