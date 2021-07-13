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"Дзюба был прав": Журналист Уткин считает справедливой критику главного тренера сборной Италии

В 2019 году форвард заявил, что для него Роберто Манчини является не тренером, а бизнесменом.

13 июля, 10:14
<p>Артём Дзюба (в центре) Фото © РФС</p>

Артём Дзюба (в центре) Фото © РФС

Журналист Василий Уткин заявил, что критика российского нападающего Артёма Дзюбы в адрес Роберто Манчини, выигравшего Евро-2020 во главе сборной Италии, была справедливой. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

Ранее Дзюба играл под руководством Манчини в петербургском "Зените". В 2019 году нападающий заявил, что итальянец для него является не тренером, а бизнесменом.

"Отстаньте от Дзюбы. Его слова о Манчини справедливы. В "Зените" Манчини работал как алчный временщик. Это факт, и я планирую его пересмотреть, когда Бобби скажет, что гордится работой в "Зените", заявил Уткин.

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В сезоне 2017/2018 "Зенит" под руководством Манчини финишировал лишь пятым в чемпионате России. После этого он стал главным тренером сборной Италии, приведя её к титулу чемпиона Европы.

"А вот кем Манчини стал спустя три года... Это другое чудо. Как оно отменяет, что в "Зените" он был скучающим, поддерживающим беседу дерьмом? Да никак. Только чудесность подчёркивает", — отметил журналист.

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В финале Евро-2020 сборная Италии победила команду Англии — 1:1 (по пенальти 3:2). Встреча прошла на лондонском стадионе "Уэмбли".

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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